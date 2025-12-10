Le HCDH fonctionne en "mode survie" après d'importantes coupes budgétaires

par Olivia Le Poidevin

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH) fonctionne en "mode survie" en raison d'importantes réductions de financement de la part des donateurs mondiaux, a averti mercredi son dirigeant, alors que les violations des droits et les besoins dans les zones touchées par les conflits augmentent.

"Nos ressources ont été réduites, tout comme le financement des organisations de défense des droits de l'homme - y compris au niveau local - dans le monde entier. Nous sommes en mode survie", a déclaré à la presse Volker Türk, Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme.

Le manque de financement cette année s'élève à 90 millions de dollars (77,35 millions d'euros), ce qui a entraîné la suppression de 300 emplois avec un impact direct sur le travail du Haut-Commissariat, a dit Volker Türk.

"Des activités essentielles ont dû être supprimées, notamment en Colombie, en République démocratique du Congo, en Birmanie, en Tunisie et dans d'autres pays, alors que les besoins augmentent."

Les visites des rapporteurs spéciaux de l'Onu, qui sont des experts indépendants, ainsi que les missions d'enquête des organes d'établissement des faits ont été réduites, tandis que le dialogue avec les États sur le respect des traités de l'Onu en matière de droits de l'homme ont dû être reportés. Le nombre d'examens des États parties a chuté de 145 à 103.

"Tout cela a des répercussions considérables sur les efforts internationaux et nationaux de protection des droits de l'homme", a déploré le Haut-Commissaire.

