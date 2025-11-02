 Aller au contenu principal
Le Hamas va remettre les corps de trois otages supplémentaires retrouvés à Gaza
information fournie par Reuters 02/11/2025 à 18:30

Le Hamas a déclaré dimanche qu'il allait remettre en fin de journée les corps de trois otages supplémentaires, qui viennent d'être retrouvés dans la bande de Gaza, alors même que le groupe armé palestinien a accusé Israël d'avoir de nouveau enfreint le fragile cessez-le-feu en vigueur dans l'enclave.

Dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu, chapeauté par les Etats-Unis, le Hamas a accepté de remettre les corps des 28 otages défunts détenus dans la bande de Gaza, en échange des corps de 360 combattants palestiniens tués par Israël durant la guerre.

Les cadavres de 11 otages se trouvent encore à Gaza, dont les trois que la branche armée du Hamas a annoncé qu'elle remettrait dimanche à 20h00 (18h00 GMT).

(Muhammad Al Gebaly et Hatem Maher; version française Jean Terzian)

Proche orient
