Le Hamas va remettre ce samedi les corps de deux otages israéliens
information fournie par Reuters 18/10/2025 à 19:36

La branche armée du Hamas a annoncé samedi son intention de remettre à Israël à 22 heures, heure locale, deux autres dépouilles des otages du 7 octobre 2023 morts pendant leur détention.

(Reportage Ahmed Tolba; version française Claude Chendjou)

Proche orient
