Le Hamas va remettre ce samedi les corps de deux otages israéliens

La branche armée du Hamas a annoncé samedi son intention de remettre à Israël à 22 heures, heure locale, deux autres dépouilles des otages du 7 octobre 2023 morts pendant leur détention.
(Reportage Ahmed Tolba; version française Claude Chendjou)
Le président colombien Gustavo Petro a affirmé samedi que les États-Unis avaient violé l'espace maritime de son pays et tué un pêcheur au cours de leur déploiement militaire dans les Caraïbes présenté comme une opération contre les narcotrafiquants. Washington ... Lire la suite
Le Pakistan et l'Afghanistan se sont mis d'accord dimanche sur un "cessez-le-feu immédiat" après des pourparlers au Qatar pour tenter de ramener durablement le calme à leur frontière, après une confrontation ayant fait des dizaines de morts. Au cours de négociations ... Lire la suite
Des Américains de tout âge sont descendus dans les rues samedi en nombre pour faire entendre leur opposition à Donald Trump lors d'une journée de mobilisation nationale dépeinte par la droite comme un mouvement "de haine de l'Amérique". De New York à Los Angeles, ... Lire la suite
Israël a récupéré les corps de deux otages remis par le Hamas dans la bande de Gaza, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu soutenu par les Etats-Unis. Ces dépouilles ont été remises par la Croix-Rouge aux forces de sécurité israéliennes à Gaza et doivent être ... Lire la suite
