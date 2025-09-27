Le Hamas affirme ne pas avoir reçu le plan de Trump, Israël poursuit son offensive à Gaza

De la fumée s'élève lors d'une opération militaire israélienne dans la ville de Gaza, vue depuis le centre de la bande de Gaza

LE CAIRE/RAMALLAH (Reuters) -Le Hamas n'a pas reçu le plan de cessez-le-feu pour Gaza du président américain Donald Trump, a déclaré samedi le groupe palestinien qui gère l'enclave où les forces israéliennes poursuivent leur assaut sur la ville de Gaza.

Ces commentaires interviennent après que le journal israélien Haaretz a cité des sources affirmant que le Hamas avait accepté le principe de libérer tous les otages israéliens en échange de centaines de prisonniers palestiniens et un retrait progressif des troupes israéliennes, dans le cadre du plan de Trump.

La proposition prévoit également la fin du régime du Hamas à Gaza et l'engagement d'Israël à ne pas annexer le territoire et ne pas chasser les Palestiniens qui y vivent, rapporte Haaretz.

"Aucun plan n'a été présenté au Hamas", a déclaré à Reuters un responsable du Hamas ayant requis l'anonymat.

Donald Trump a évoqué vendredi devant la presse un "accord sur Gaza" mais il n'a fourni aucun détail sur son contenu ni donné de calendrier.

Israël n'a pas encore réagi publiquement aux propos du président américain.

TRUMP DOIT RENCONTRER NETANYAHU LUNDI

Donald Trump doit rencontrer lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui dirige une coalition gouvernementale d'extrême droite opposée à la fin de la guerre à Gaza tant que le Hamas n'est pas anéanti.

Le président américain a évoqué vendredi des discussions intenses sur Gaza avec les pays du Moyen-Orient, qui se poursuivraient aussi longtemps que nécessaire.

Selon son envoyé spécial, Steve Witkoff, le locataire de la Maison blanche a présenté cette semaine des propositions aux dirigeants de plusieurs pays à majorité musulmane, dont un plan de paix en 21 points pour le Moyen-Orient.

Pendant ce temps, les combats se sont poursuivis à Gaza.

L'armée israélienne a déclaré que ses avions avaient frappé 120 cibles dans la bande de Gaza ces dernières 24 heures et évoqué une progression de ses troupes dans la ville de Gaza.

Le ministère palestinien de la Santé a indiqué que 74 personnes avaient été tuées à Gaza au cours des dernières 24 heures.

Dans une publication sur la plateforme X, le porte-parole arabe de l'armée a réitéré les appels aux habitants de la ville de Gaza pour qu'ils évacuent la zone.

D'après le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, entre 350.000 et 400.000 Palestiniens ont quitté la ville de Gaza depuis le début de l'offensive terrestre élargie lancée par Israël il y a quelques semaines, mais des centaines de milliers sont restés sur place.

INSTALLATIONS MÉDICALES FERMÉES

Médecins Sans Frontières a annoncé vendredi soir avoir été contraint de suspendre ses activités médicales dans la ville de Gaza en raison de l'encerclement de ses cliniques par les forces israéliennes.

Le groupe a déclaré que cette décision était la « dernière chose » qu’il souhaitait, affirmant que les personnes vulnérables comme les nourrissons en soins néonatals et les personnes atteintes de maladies potentiellement mortelles ne peuvent pas se déplacer et sont en grave danger.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, quatre établissements de santé de la ville de Gaza ont cessé leur activité depuis le début du mois, et l'Onu indique que certains centres de lutte contre la malnutrition ont également fermé.

Israël a lancé son assaut sur Gaza il y a près de deux ans après une attaque menée par le Hamas qui a fait environ 1.200 morts et 251 otages, selon les décomptes israéliens.

Depuis lors, les forces israéliennes ont tué plus de 65.000 Palestiniens dans l'enclave - selon les autorités sanitaires gazaouies-, déplacé une partie de la population et paralysé le système de santé du territoire.

Selon un Observatoire mondial de la faim, la famine frappe certaines parties de Gaza, et de nombreux experts des droits de l'homme affirment que les agissements d'Israël dans cette guerre équivalent à un génocide.

Israël dément, affirmant que cette guerre est une forme de légitime défense.

(Reportage de May Angel ; version française Elizabeth Pineau)