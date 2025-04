Le groupe Le Duff (Bridor) se renforce aux Etats-Unis

Louis Le Duff, président fondateur du groupe Le Duff ( AFP / FRANCK FIFE )

Le groupe agro-alimentaire français Le Duff a annoncé mercredi ouvrir un nouveau site de production aux Etats-Unis, à Dallas, notamment pour "desservir le marché sud-américain" et doubler la capacité de production d'une autre usine située près de Philadelphie.

Figurant parmi les leaders mondiaux de la boulangerie et de la restauration, le groupe breton prévoit d'ouvrir le site de Dallas en 2027, "qui permettra de desservir le marché sud-américain et de renforcer la présence du groupe sur l'ensemble du territoire américain", selon un communiqué.

"En parallèle, l’actuel site de production Bridor situé près de Philadelphie (Vineland) double sa capacité de production", ajoute le groupe Bridor qui produit des pains et des viennoiseries surgelés.

Le Duff avait déjà annoncé en 2024 un nouveau site de production à Salt Lake City en 2026.

Le montant des investissements n'est pas précisé.

Parallèlement, Le Duff a annoncé un investissement de 100 millions d'euros en Normandie pour transformer un site de production à Falaise (Calvados) de la marque Frial (plats cuisinés surgelés) qui appartient au groupe, en un site de production Bridor, avec à la clé la création de 150 emplois.

Fondé en 1976 par Louis Le Duff et basé à Rennes, le groupe est présent dans une centaine de pays avec 19 sites de production et plus de 19.000 salariés. Il affiche un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros dans le monde en 2025.