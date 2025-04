Le groupe italien Ferrovie dello Stato prévoit une liaison à grande vitesse Paris-Londres d'ici 2029

( AFP / ANDREAS SOLARO )

Le groupe italien Ferrovie dello Stato (FS), qui détient la compagnie ferroviaire Trenitalia, a annoncé lundi son intention d'ouvrir une liaison à grande vitesse entre Paris et Londres d'ici 2029, pour venir concurrencer Eurostar, unique opérateur à emprunter le tunnel sous la Manche.

Le groupe ferroviaire prévoit d'investir un milliard d'euros dans ce projet et d'assurer ce nouveau service avec "des rames inspirées du Frecciarossa", le train à grande vitesse qui circule sur le réseau à grande vitesse italien et en France entre Paris, Lyon et Milan.

"Cet investissement représente un pas en avant décisif dans la vision du Groupe FS de construire un réseau ferroviaire européen plus intégré, compétitif et durable", a souligné le directeur général de FS Stefano Antonio Donnarumma, cité dans le communiqué.

Le groupe italien a également annoncé avoir signé "au cours des derniers jours" un protocole d'accord avec l'opérateur espagnol Evolyn, qui avait lui aussi fait part de son souhait d'ouvrir une liaison entre les capitales britannique et française.

Les détails de cet accord n'ont pas été révélés. FS effectue cette annonce un peu plus d'une semaine après un rapport du régulateur britannique confirmant "la possibilité d'accès au dépôt de maintenance de Temple Mills" occupé par Eurostar.

"Le dépôt londonien d'Eurostar serait en mesure d'accueillir des trains supplémentaires si nécessaire", avait écrit le 31 mars l'Office of Rail and Road (ORR), ouvrant la voie à l'arrivée de concurrents.

Début mars, le groupe britannique Virgin avait annoncé son intention de lever 700 millions de livres pour ouvrir, là aussi en 2029, une ligne de transport de passagers concurrente à l'Eurostar.

Eurotunnel, la société qui gère le tunnel sous la Manche, ne cesse de chercher à attirer de nouveaux opérateurs. Le tunnel est en mesure d'accueillir jusqu'à 1.000 trains par jour au lieu des 400 quotidiens actuels, selon son directeur général Yann Leriche.

L'entreprise britannique London St. Pancras Highspeed, qui exploite la ligne à grande vitesse entre Londres et le continent européen, a annoncé vendredi dernier mettre en place des incitations financières pour attirer de nouvelles compagnies et doper le trafic face au monopole d'Eurostar.

"Une concurrence accrue permettra davantage de choix pour les voyageurs, des tarifs plus bas et de nouvelles destinations possibles", s'est réjoui auprès de l'AFP son directeur général Robert Sinclair. Selon lui, sa ligne à grande vitesse n'est exploitée qu'à 50% de ses capacités.