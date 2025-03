Le groupe Crédit Mutuel maintient en 2024 son bénéfice net à un niveau élevé

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Le groupe Crédit Mutuel a annoncé mercredi un bénéfice net très proche de son record de l'an dernier, à 4,53 milliards d'euros, malgré une hausse des défauts de paiements de ses clients.

La Confédération nationale du Crédit Mutuel (CNCM) a réalisé en 2024 "un très bon niveau de résultat puisqu'on est tout proche de notre record qui avait été établi en 2023, avec plus de 4,5 milliards d'euros", s'est félicité Daniel Baal, président de la CNCM et aussi patron de sa principale entité.

"Ce résultat repose sur trois piliers essentiels: une dynamique commerciale très soutenue, une efficacité opérationnelle qui a encore été améliorée par rapport à l'année d'avant et également une solidité financière de premier plan", a souligné la directrice générale de la CNCM Isabelle Ferrand.

Comme en 2023, le bénéfice net 2024 de Crédit Mutuel est inférieur à celui de BNP Paribas et Crédit Agricole mais supérieur à celui de Société Générale et BPCE.

La CNCM est l'organe central de la grande famille du Crédit Mutuel, qui réunit les deux frères, longtemps fâchés, Crédit Mutuel Alliance fédérale (14 caisses régionales sur 18 et le CIC, entre autres) et Crédit Mutuel Arkéa (2 fédération régionales et Fortuneo, entre autres), ainsi que les fédérations Maine-Anjou, Basse-Normandie et Océan.

Le produit net bancaire (PNB), équivalent du chiffre d'affaires pour le secteur, a atteint le niveau record de 19,27 milliards d'euros, soit 3% de plus que l'exercice 2023.

Le Crédit Mutuel a insisté sur sa solidité financière, mettant en avant son ratio de fonds propres durs (CET1), un indicateur clé qui mesure la capacité à surmonter une éventuelle crise, à 19,4% fin 2024.

La gestion du groupe "reste prudente", a affirmé M. Baal.

Le coût du risque (les sommes provisionnées pour faire face aux éventuels impayés sur les crédits consentis) affiche une forte hausse de 61,6%, à 2,3 milliards d'euros.

Mme Ferrand a pointé les défauts de crédits à la consommation et de la clientèle professionnelle et TPE, la hausse des défaillances d'entreprises et l'impact de dossiers de taille importante comme la chaîne de magasins Gifi, le groupe informatique Atos et un promoteur immobilier allemand.

Le groupe Crédit Mutuel revendique 87.105 collaborateurs, près de 20.000 élus mutualistes et 37,8 millions de clients particuliers, professionnels et entreprises en France et en Europe.