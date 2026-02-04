Le gouverneur de la Fed Miran quitte son poste à la Maison Blanche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Miran en congé sans solde de son poste au CEA depuis la nomination à la Fed

*

Il avait promis au Sénat de quitter le Conseil si le mandat à la Fed se prolongeait

(Ajouts de contexte et de détails à partir du paragraphe 2) par Trevor Hunnicutt et Andrea Shalal

Le gouverneur de la Réserve fédérale, Stephen Miran, a démissionné mardi de son poste de président du Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche, respectant ainsi une promesse qu'il avait faite au Sénat à mesure que sa mission à la banque centrale se prolongeait.

Miran était en congé sans solde de son poste au CEA depuis que le président Donald Trump l'a nommé l'année dernière pour combler une vacance inattendue au sein du Conseil des gouverneurs de la Fed, pour un mandat qui expirait le 31 janvier. Cet arrangement a suscité l'ire des sénateurs démocrates qui ont déclaré qu'il ferait du plus récent décideur politique de la Fed une marionnette présidentielle.

Miran a déclaré qu'il avait été légalement avisé qu'il n'était pas nécessaire de quitter son poste au CEA puisque le poste à la Fed ne durait que quelques mois.

"J'ai promis au Sénat que si je restais au Conseil après janvier, je quitterais officiellement le Conseil", a déclaré Miran dans sa lettre de démission datée de mardi et consultée par Reuters. "Je pense qu'il est important de rester fidèle à ma parole tout en continuant à effectuer le travail à la Réserve fédérale pour lequel vous et le Sénat m'ont nommé."

Trump a annoncé vendredi son intention de nommer l'ancien gouverneur de la Fed Kevin Warsh comme prochain président de la banque centrale pour succéder à Jerome Powell . Bien que cela comblerait le siège du conseil de la Fed actuellement occupé par Miran, la loi lui permet de servir jusqu'à ce qu'un successeur soit confirmé par le Sénat.

La Maison Blanche n'a pas commenté dans l'immédiat la question de savoir si Pierre Yared, actuellement président par intérim de l'ACE, serait nommé à ce poste de manière permanente.

La démission de Miran a d'abord été rapportée par Barron's.

Miran a plaidé en faveur d'une forte baisse des taux d'intérêt lors de chaque réunion de la Fed depuis qu'il a rejoint la banque centrale en septembre dernier. Trump n'a jamais caché qu'il souhaitait que la Fed réduise les taux d'intérêt, et a d'ailleurs fait du soutien à une politique monétaire plus souple l'un de ses critères de sélection du nouveau directeur de la Fed.

Powell, dont le mandat s'achève en mai, a révélé en janvier que le ministère de la justice (DOJ) avait lancé une enquête criminelle sur les déclarations qu'il avait faites au Sénat au sujet des rénovations du bâtiment de la Fed. Powell a décrit l'enquête comme faisant partie d'un effort plus large de l'administration pour exercer un contrôle sur la Fed.

L'année dernière, le ministère de la justice a également ouvert une enquête sur le gouverneur de la Fed, Lisa Cook, qui aurait fait de fausses déclarations dans sa demande de prêt hypothéquaire. Elle nie avoir commis des actes répréhensibles et a intenté une action en justice pour empêcher Trump de la licencier, dans une affaire qui a été portée devant la Cour suprême.

La majorité des membres de la commission bancaire du Sénat - y compris tous les membres démocrates et un membre républicain - ont qualifié l'enquête du ministère de la justice sur Powell d'intimidation politique et ont déclaré qu'ils s'opposaient à la nomination de Warsh tant qu'elle était en cours.