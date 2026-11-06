Le gouverneur de Californie commue la peine des 548 condamnés à mort de l'État

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré jeudi soir qu'il commuait la peine des 548 détenus actuellement condamnés à mort dans son État, considérant la peine capitale comme moralement inacceptable.

Leurs condamnations à mort seront commuées en réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

Cette annonce, contenue dans une lettre de trois pages adressée à "tous les Californiens", intervient à deux mois de la fin du deuxième et dernier mandat de quatre ans de Gavin Newsom - vu comme l'un des candidats possibles à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2028 - en tant que gouverneur.

Gavin Newsom, qui a également été maire de San Francisco, avait décrété un moratoire sur les exécutions en mars 2019, environ deux mois après son entrée en fonction en tant que gouverneur. La dernière exécution d'un détenu en Californie remonte à 2006, quand le républicain Arnold Schwarzenegger était gouverneur.

Le débat sur la peine capitale est revenu sur le devant de la scène aux Etats-Unis depuis l'échec de l'exécution dans l'Etat du Tennessee de Christa Pike, qui a survécu à deux tentatives d'injection de substances létales le 30 septembre.

Un sondage Reuters/Ipsos réalisé quelques semaines après cette exécution ratée a montré que 55% des Américains sont en faveur de la peine de mort pour les personnes reconnues coupables des crimes les plus graves - contre 63% en 2017 - tandis que 31% se sont déclarés opposés à la peine capitale dans son ensemble.

Selon l'organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International, une quinzaine de pays continuent de pratiquer activement la peine de mort. La peine capitale reste en vigueur dans 27 États américains, bien que les exécutions se concentrent dans une poignée d’entre eux, et plus de 20 États l'ont complètement abolie.

Selon le Death Penalty Information Center, les condamnés à mort de Californie représentent plus d'un quart des quelque 2.000 prisonniers en attente d'exécution à l’échelle nationale.

(Steve Gorman à Los Angeles et Daniel Trotta à Carlsbad, Californie, version française Benoit Van Overstraeten)