Le gouvernement veut des promotions jusqu'à 50% pour les DPH : "Ce sera plus cher pour le concitoyen", met en garde le président des Mousquetaires

Thierry Cotillard, le président du groupement Les Mousquetaires, à Paris le 6 mars. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

"Je serais favorable à ce qu'on autorise Michel-Edouard Leclerc et tous les distributeurs à faire des promotions pas simplement à 34% sur les shampooings, les produits d'hygiène, les produits détergents mais jusqu'à 50%", a fait savoir le ministre de l'Economie Bruno Le Maire lundi 20 mars sur France Inter.

Lundi 20 mars, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a salué la proposition de loi du député Frédéric Descrozaille pour rééquilibrer les rapports entre la grande distribution et ses fournisseurs, mais a souhaité élargir les possibilités de promotion sur les produits détergents, de parfumerie et d'hygiène (DPH).

"La proposition de loi du député Descrozaille est une très bonne proposition", a-t-il déclaré. Mais il a ajouté trouver "un peu paradoxal que nous voulions les prix les plus bas pour notre compatriotes, et en même limiter les promotions pour les produits DPH, les produits détergents et d'hygiène à 34%". Ce plafonnement a été jugé la semaine dernière "irresponsable et inflationniste" par la fédération patronale de la grande distribution, la FCD.

"Je serais favorable à ce qu'on autorise Michel-Edouard Leclerc et tous les distributeurs à faire des promotions pas simplement à 34% sur les shampooings, les produits d'hygiène, les produits détergents mais jusqu'à 50%", a déclaré le ministre de l'Economie sur France Inter.

Pas suffisant pour Thierry Cotillard, le président du groupement Les Mousquetaires. Ce mardi, il a mis en garde sur le fait que cette mesure pourrait réduire les promotions sur ces rayons. "Comme c'est un produit d'appel, notre jeu c'est de prendre dans nos marges et d'aller plus loin en abondant la carte de fidélité pour aller jusqu'à 90%. J'ai vendu des couches récemment à 2 euros pour le consommateur, quand ça vaut 20 euros. (Si la mesure passe) je ne vais plus pouvoir le faire. Ce sera malheureusement plus cher pour le concitoyen", a-t-il expliqué.