Le gouvernement va mettre un terme à "plusieurs projets" d'autoroutes dans les "prochaines semaines"

"À l'heure de la planification écologique, on ne peut pas faire comme avant", a expliqué le ministre.

( AFP / THIBAUD MORITZ )

"Plusieurs" projets autoroutiers et routiers seront arrêtés "dans les prochaines semaines" par le gouvernement, a indiqué Clément Beaune mardi 26 septembre, tout en assurant que l'A69 entre Toulouse et Castres sera bien construite.

"Quand il y a des décisions qui sont prises, on les applique" , et "ça vaut pour l'A69", qui "a fait l'objet de très nombreuses décisions politiques et judiciaires", a-t-il expliqué sur France Inter . Ce projet fait l'objet d'une contestation particulière, notamment par le militant Thomas Brail, en grève de la faim depuis début septembre pour s'y opposer. Il s'était installé dans un platane en face du ministère de la Transition écologique, à Paris, pendant une dizaine de jours avant d'être délogé dimanche.

L'A69 maintenue

Thomas Brail a redemandé lundi soir, lors d'un rassemblement à Paris, "une suspension des travaux" pour l'A69. Si cette autoroute sera bien construite, selon Clément Beaune, "pour d'autres autoroutes je prendrai des décisions fortes dans les prochaines semaines" et "il y a plusieurs (projets) qui seront arrêtés".

Le ministre délégué aux Transports avait déjà annoncé fin avril qu'un "certain nombre de projets routiers" sera "revu", promettant alors un verdict "d'ici le début de l'été".

Pour les projets en cours "on va réduire leur impact sur l'environnement" et pour "les projets qui ne sont pas encore lancés, on va en maintenir quelques-uns, puisqu'il y en a qui sont utiles, et on va en arrêter certains", a-t-il poursuivi.