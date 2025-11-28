Le gouvernement publie enfin sa Stratégie pour l'alimentation et le climat

Le président Emmanuel Macron devant les membres de la Convention citoyenne pour le climat, Paris, le 14 décembre 2020 ( POOL / Thibault Camus )

Agir sur la restauration collective, réduire le gaspillage alimentaire... mais pas de "réduction" de consommation de viande: le gouvernement a publié vendredi, avec plus de deux ans de retard et de nombreuses controverses, sa Stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat (Snanc).

Ce document, censé définir l'action du gouvernement d'ici 2030 pour une alimentation saine et moins émettrice de gaz à effet de serre, est issu de la Convention citoyenne sur le climat et de la loi Climat et résilience qui a suivi en 2021.

Elaborée par les ministères de l'Agriculture, de la Santé et de l'Environnement, cette Stratégie devait être présentée avant juillet 2023.

Les négociations ces derniers mois ont été particulièrement âpres sur la formulation concernant la consommation de viande, largement responsable de l'empreinte alimentaire des Français.

Le texte final parle de "limitation", un terme souvent employé au ministère de l'Agriculture, et non plus de "réduction", terme qui figurait dans le projet soumis à consultation, et ne donne pas d'objectifs chiffrés, réclamés par des ONG.

"Les objectifs nutritionnels et climatiques convergent vers une augmentation de la consommation de produits végétaux et une limitation de la consommation de viandes et de charcuterie, en particulier importées", note la Stratégie, qui prévoit aussi un suivi annuel de la consommation de viande pour vérifier les "objectifs en matière de réduction des importations", sans mention de la consommation.

Deuxième point de crispation, le gouvernement veut "réduire efficacement l'exposition des enfants et des adolescents aux publicités et parrainages pour des produits trop gras, sucrés, salés", tout par incitation, quand les ONG demandaient l'interdiction de ces publicités.

"En cas d'insuffisance des dispositions volontaires, une mesure réglementaire d'encadrement du marketing alimentaire dans les médias sera envisagée", indique la Stratégie, une petite nouveauté quand précédemment aucune possibilité de mesure contraignante n'était évoquée.

Parmi les autres "actions phares", qui seront mises en oeuvre dès cette année, la Stratégie veut "encadrer réglementairement pour la première fois la qualité nutritionnelle des repas servis dans les établissements de la petite enfance, EHPAD, établissements pénitentiaires, en cohérence avec les nouvelles recommandations nutritionnelles".

La restauration collective sera "accompagnée" notamment vers l'objectif de 50% de produits durables et de qualité, avec un accompagnement financier pour les cantines rurales.

Contre le gaspillage alimentaire, le texte évoque "la mise en place de contrôles coordonnés chez les différents opérateurs concernés. La loi fixe un objectif -50% de gaspillage d’ici 2025 pour la restauration collective et la distribution, et d’ici 2030 pour les autres secteurs par rapport à 2015.