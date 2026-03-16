Le géant taïwanais Foxconn affiche une hausse de 24% de son bénéfice net annuel

( AFP / I-HWA CHENG )

Le géant taïwanais de la tech Foxconn a annoncé lundi un bond de 24% de son bénéfice net annuel par rapport à l'année précédente, grâce à la forte hausse de la demande pour ses serveurs d'intelligence artificielle.

Le plus gros sous-traitant mondial de composants électroniques a enregistré un bénéfice net de 189,4 milliards de nouveaux dollars taïwanais (près de 5,17 milliards d'euros) pour l'année 2025.

Foxconn, également connu sous son nom officiel Hon Hai Precision Industry, a qualifié l'IA de "moteur principal" de son activité.

La société, spécialisée dans l'assemblage de composants pour des entreprises comme Apple, est passée à la fabrication de serveurs d'IA pour Nvidia, de véhicules électriques ou encore de robots.

Elle profite de la ruée vers l'IA, de la frénésie d'investissements dans les centres de données géants et de l'achat massif de puces énergivores, qui se poursuivent malgré des signes d'inquiétudes sur les marchés.

"Au cours des derniers mois, des changements importants ont eu lieu en matière de droits de douane, de géopolitique et de politique monétaire mondiale", a déclaré Young Liu lors d'un échange téléphonique des analystes, en références aux politiques douanières américaines ou à la guerre au Moyen-Orient.

"Cependant, grâce à la forte croissance des serveurs d'IA, je pense que 2026 sera tout de même une très bonne année, et nous prévoyons une croissance robuste", a-t-il poursuivi, souhaitant que son entreprise devienne "la plateforme industrielle la plus fiable de l'ère de l'IA".

Le chiffre d'affaires a progressé de 18% pour atteindre 8,1 milliards de nouveaux dollars taïwanais, dépassant de justesse les estimations d'économistes interrogés par Bloomberg.

- "Forte demande" -

Foxconn a annoncé lundi des "perspectives de forte demande en serveurs IA", avec une "croissance trimestrielle à deux chiffres" attendue pour les livraisons de racks IA au premier trimestre 2026.

Les services cloud et de réseaux représentaient 40% du portefeuille d'activités de Foxconn en 2025, contre 30% en 2024.

A l'inverse, l'électronique grand public a reflué, passant de 46% à 38% du portefeuille.

La forte demande mondiale en puces mémoire destinées aux centres de données d'IA a entraîné une pénurie qui risque de causer une hausse des prix des appareils grand public.

"Tout le monde s'inquiète de la pénurie de puces mémoire et de la hausse des prix qui en découle" pour les produits grand public, a déclaré M. Liu, mais Foxconn propose principalement des "modèles haut de gamme, l'impact (...) a été jusqu'à présent relativement limité", alors que la demande n'a pas changé.

Quant à l'instabilité énergétique liée à la guerre au Moyen-Orient, son impact reste "gérable" pour Foxconn, selon Steven Tseng, analyste chez Bloomberg Intelligence interrogé par l'AFP.

"La région n'étant pas un marché majeur pour le matériel IA ou les smartphones, le risque porte davantage sur les coûts que sur la demande, en raison de la hausse des prix du pétrole et de certaines perturbations logistiques", a-t-il souligné.