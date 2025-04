Le géant français LDC vend toujours plus de volailles

( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Le leader français de la volaille LDC (Le Gaulois, Maître Coq, Loué), aussi présent au rayon traiteur (Marie), a annoncé jeudi une légère hausse de ses ventes annuelles, à 6,32 milliards d'euros, sur son exercice 2024-2025, grâce à des acquisitions et une hausse des volumes.

Cela représente une augmentation de 2% par rapport à l'exercice 2023/2024 (6,2 milliards d'euros), mais à taux de change et périmètre constants, c'est-à-dire en excluant notamment l'effet des acquisitions, le chiffre d'affaires est en légère baisse de 1,6%.

L'activité volaille France, qui représente près de 70% des ventes du groupe, a baissé de 1,1% en valeur, à 4,40 milliards d'euros, mais a augmenté de 3,2% en volumes.

LDC a bénéficié de l'attrait non démenti des Français pour la volaille, devenue pour la première fois en 2024 la viande la plus consommée dans le pays par habitant, devant le porc, selon l'interprofession (Anvol).

Le groupe souligne dans un communiqué la "dynamique des ventes à marques et les bonnes performances réalisées sur le poulet du quotidien, des produits élaborés et les spécialités (dinde et canard)".

Après des années d'inflation, la filière a plusieurs fois souligné que les Français s'étaient un peu détachés des labels ou du bio pour privilégier le poulet conventionnel.

La tension sur les prix s'est en revanche relâchée, la production ayant retrouvé ses niveaux d'avant-crise de la grippe aviaire grâce à la vaccination des canards obligatoire depuis octobre 2023.

LDC évoque aussi "la baisse régulière du prix des matières premières en application de la loi Egalim" et des "efforts promotionnels" pour soutenir le pouvoir d'achat.

LDC salue également la croissance "remarquable des ventes d’œufs", dont la consommation n'a fait qu'augmenter ces dernières années en France grâce à "l'accessibilité en termes de prix associée à des qualités nutritionnelles reconnues".

Le groupe, qui présentera l'ensemble de ses résultats annuels le 21 mai, "maintient son objectif de marge opérationnelle courante d'environ 5%" pour l'exercice.

LDC, qui compte aussi des sites en dehors de France, a vu ses ventes à l'international progresser de 13,8%, à 948,5 millions d'euros, grâce à des acquisitions en Pologne, en Roumanie et en Allemagne.

Son activité traiteur (marque Marie) a vu ses ventes bondir de 6,5%, à 970,9 millions. Le groupe ajoute être toujours en attente de la décision des autorités de la concurrence concernant l'acquisition du leader du taboulé Pierre Martinet.