Le géant chinois BYD enregistre une chute de son bénéfice au troisième trimestre

Le géant chinois des véhicules électriques BYD a dévoilé jeudi une chute de son bénéfice net au troisième trimestre de l'année, sur fond de consommation morose en Chine malgré une percée sur les marchés européens.

( AFP / INA FASSBENDER )

Le bénéfice net de l'entreprise a baissé pour le deuxième trimestre consécutif, chutant sur un an de 32,6% à 7,82 milliards de yuans (950 millions d'euros), selon un rapport de la firme transmis à la Bourse de Hong Kong.

Le groupe basé à Shenzen a enregistré sur la même période un chiffre d'affaires de plus de 195 milliards de RMB (23,6 milliards d'euros), soit une légère baisse de 3,05% sur un an.

Le secteur des véhicules électriques chinois a connu une croissance fulgurante ces dernières années, mais les constructeurs sont engagés dans une guerre des prix qui pèse sur leur profitabilité.

En mai, la principale association chinoise de fabricants automobiles avait sévèrement rappelé à l'ordre les fabricants qui alimentent une "guerre des prix", estimant que cela allait "aggraver la rivalité nuisible" dans le secteur.

Ces pressions sur les profits n'ont pas permis de compenser les bons résultats de BYD en Europe: en septembre, BYD a vendu plus de 13.000 unités dans les pays de l'Union européenne, soit une hausse de +272,1% sur un an, selon un rapport de l'Association des constructeurs européens (ACEA).