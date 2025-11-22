Le G7 et l'UE discuteront du plan américain pour l'Ukraine en marge du G20-sources

(Actualisé avec consultations en Suisse)

Les pays du groupe E3, les dirigeants de l'Union européenne comme Ursula von der Leyen et Antonio Costa, le Japon et le Canada doivent discuter ce samedi après-midi, en marge du sommet du G20 en Afrique du Sud, du plan de paix proposé par Washington à l'Ukraine, selon des sources proches du sujet.

Pressé par les Etats-Unis d'accepter ce plan d'ici au 27 novembre, le président Volodimir Zelensky a exposé vendredi au peuple ukrainien un choix cornélien entre la "dignité" et le soutien d'un "partenaire majeur".

Kyiv consultera ses partenaires dans les prochains jours sur les mesures à prendre pour mettre fin à la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, a déclaré samedi la présidence ukrainienne.

L'Ukraine tiendra des consultations en Suisse avec les Etats-Unis sur la fin de la guerre menée, a dit de son côté Roustem Oumerov, secrétaire du Conseil de défense et de sécurité nationale ukrainien.

"(…) Nous entamons des consultations entre de hauts responsables ukrainiens et américains sur les paramètres possibles d'un futur accord de paix en Suisse", a-t-il écrit sur la messagerie Telegram.

"Nous apprécions la participation du camp américain et sa volonté d'engager des discussions de fond", a-t-il ajouté.

Roustem Oumerov a modifié cette publication, sans en préciser la raison, alors que la première version indiquait que les discussions se tiendraient "avec la participation de partenaires européens".

Selon un communiqué de la présidence ukrainienne publié sur Telegram, une délégation chargée de mener des négociations a été approuvée par Volodimir Zelensky et celle-ci sera dirigée par le chef de cabinet du président et comprendra de hauts responsables de la sécurité.

"L'Ukraine ne sera jamais un obstacle à la paix, et les représentants de l'Etat ukrainien défendront les intérêts légitimes du peuple ukrainien et les fondements de la sécurité européenne", est-il également indiqué.

L'E3 réuni la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne.

Le Premier ministre canadien Mark Carney et le président français Emmanuel Macron ont par ailleurs discuté de l'Ukraine en marge du G20 en Afrique du Sud, a déclaré samedi le gouvernement canadien.

Les deux dirigeants ont réaffirmé leur soutien et souligné que tout règlement du conflit en Ukraine devait impliquer Kyiv, respecter les intérêts fondamentaux de l'Ukraine et fournir des garanties de sécurité, selon un communiqué diffusé par Ottawa.

Mark Carney s'est engagé à travailler avec ses alliés pour parvenir à une "paix juste et durable" en Ukraine, est-il également indiqué.

(Reportage Julia Payne; avec la contribution d'Anastasiia Malenko, de Preetika Parashuraman à Bangalore, Tim Cocks, Nqobile Dludla, Anathi Madubela, Alexander Winning, Nellie Peyton, Sfundo Parakozov et Sisipho Skweyiya; version française Claude Chendjou)