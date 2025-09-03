Le funiculaire de Lisbonne déraille, au moins 15 morts

(Actualisé avec dernier bilan, déclarations du maire)

Le funiculaire de Gloria à Lisbonne, l'une des attractions touristiques de la capitale du Portugal, a déraillé et s'est écrasé mercredi faisant au mois 15 morts et 18 blessés, ont déclaré les services de secours.

Les autorités n'ont pas souhaité révéler l'identité des victimes ni leur nationalité mais ont indiqué que des ressortissants étrangers figuraient parmi les morts.

"C'est un jour tragique pour notre ville (...) Lisbonne est en deuil, c'est un incident tragique, tragique", a déclaré aux journalistes Carlos Moedas, le maire de la capitale portugaise.

Une photo prise sur place montre un wagon du funiculaire écrasé au sol, les secouristes tirant des personnes hors de la carcasse de tôles.

(Rédigé par Sergio Goncalves et Andrei Khalip, version française Bertrand Boucey et Kate Entringer)