Le fonds PAI Partners va racheter le groupe hôtelier Motel One

Le fonds PAI Partners a conclu un accord pour racheter "environ 80%" de l'activité opérationnelle du groupe allemand d'hôtels à bas prix Motel One, qui possède 99 hôtels dans 13 pays, ont annoncé les deux groupes lundi.

Le fondateur de Motel One, Dieter Muller, restera le président du groupe, qui s'appuiera sur cet apport de fonds pour "soutenir sa prochaine phase de croissance internationale", précise le communiqué.

Créé en 2000 à Munich, initialement présent en Allemagne, Autriche et Suisse, Motel One a développé une chaîne d'établissements bon marché en centre-ville, notamment dans les métropoles européennes, et a accueilli plus de 10 millions de clients en 2024, ajoute le communiqué commun.

Le groupe est aussi présent au Royaume-Uni, en France et aux États-Unis, avec au total environ 28.000 chambres. Il a récemment lancé une nouvelle marque, The Cloud One Hotels, avec des établissements à New York, Hambourg, Düsseldorf, Prague et Gdańsk.

La branche opérationnelle du groupe a enregistré sur les 9 premiers mois de 2024 - dernier résultat communiqué officiellement - un chiffre d'affaires de 720 millions d'euros (+15%) et un résultat opérationnel (EBITDA) en hausse de 12% à 194 millions, mais un déficit net de 51 millions d'euros en raison notamment d'amortissements et de dépréciations.