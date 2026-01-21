Le fonds de pension suédois Alecta réduit ses avoirs en titres du Trésor américain, invoquant l'incertitude politique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte avec une déclaration de l'entreprise)

Le fonds de pension suédois Alecta a vendu la plupart de ses avoirs en bons du Trésor américain au cours de l'année dernière en raison du risque accru et de l'imprévisibilité de la politique américaine, a déclaré mercredi le directeur des investissements du fonds.

"Depuis le début de l'année 2025, nous avons réduit nos avoirs en obligations d'État américaines en plusieurs étapes et, ensemble, ces réductions représentent la majorité de nos avoirs", a déclaré Pablo Bernengo, directeur des investissements d'Alecta, dans un communiqué transmis à Reuters.

"Nous avons également continué à maintenir un ratio de couverture de change élevé par rapport au dollar américain", a-t-il ajouté.

M. Bernengo a toutefois refusé de commenter le montant exact de la vente.

Le quotidien économique suédois Dagens Industri a rapporté, sans identifier ses sources, qu'Alecta a vendu 70 à 80 milliards de couronnes suédoises (7,7 à 8,8 milliards de dollars) de bons du Trésor américain l'année dernière, sur un portefeuille de 100 milliards.

Dans sa déclaration à Reuters, M. Bernengo n'a pas mentionné spécifiquement l'inquiétude croissante suscitée par la politique internationale des États-Unis depuis le début de l'année et les menaces d'augmentation des droits de douane. Celles-ci ont ravivé les discussions sur le marché concernant le commerce "Sell America" qui est apparu pour la première fois l'année dernière lorsque le président américain Donald Trump a commencé à imposer des droits de douane .

Le désinvestissement était basé sur une évaluation du risque accru des obligations d'État américaines et du dollar "lié à la prévisibilité réduite de la politique poursuivie en combinaison avec des déficits budgétaires importants et une dette publique croissante", a ajouté la déclaration de Bernengo. Mardi, le fonds de pension danois AkademikerPension a déclaré qu'il vendrait ses avoirs en bons du Trésor américain, d'une valeur de quelque 100 millions de dollars, d'ici la fin du mois, en raison de la faiblesse des finances publiques américaines.

(1 $ = 9,1115 couronnes suédoises)