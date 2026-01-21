 Aller au contenu principal
Le fonds de pension suédois Alecta réduit ses avoirs en titres du Trésor américain en invoquant la politique américaine, selon Dagens Industri
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 12:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 1, 2 et 4, et des informations générales au paragraphe 3)

Le fonds de pension suédois Alecta a cédé la plupart de ses avoirs en bons du Trésor américain en raison du risque accru et de l'imprévisibilité de la politique américaine, a rapporté mercredi le quotidien économique Dagens Industri (DI), citant la société.

Alecta n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

DI a rapporté, sans identifier ses sources, que le désinvestissement d'Alecta s'élevait à environ 70 à 80 milliards de couronnes suédoises (7,7 à 8,8 milliards de dollars).

Mardi, le fonds de pension danois AkademikerPension a déclaré qu'il vendrait ses avoirs en bons du Trésor américain, d'une valeur d'environ 100 millions de dollars, d'ici la fin du mois, en raison de la faiblesse des finances du gouvernement américain.

(1 $ = 9,1115 couronnes suédoises)

