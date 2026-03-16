Le film "Une bataille après l'autre" multi-récompensé aux Oscars

(Actualisé tout du long)

par Lisa Richwine

Le long-métrage "Une bataille après l'autre" de Paul Thomas Andersona remporté dimanche soir à Los Angeles six récompenses, dont celle du meilleur film, lors de la 98e cérémonie des Oscars, au cours de laquelle Michael B. Jordan a obtenu la première statuette de sa carrière pour son rôle dans "Sinners", film aux 16 nominations record reparti avec quatre Oscars.

Déjà récompensé aux Golden Globes en janvier, "Une bataille après l'autre", adaptation libre du roman "Vineland" de Thomas Pynchon, met en scène Leonardo DiCaprio dans le rôle d'un ex-révolutionnaire de l'extrême gauche américaine désabusé et paranoïaque.

Si Leonardo DiCaprio a été battu par Michael B. Jordan pour l'Oscar du meilleur acteur, Sean Penn a été désigné meilleur second rôle masculin pour sa prestation dans "Une bataille après l'autre", devançant son camarade de jeu Benicio del Toro.

Paul Thomas Anderson a reçu la statuette de meilleur réalisateur. Les Oscars de meilleure adaptation, meilleur casting et meilleur montage ont également été attribués au film.

Jessie Buckley a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation d'Agnes Hathaway, épouse de William Shakespeare, dans le film "Hamnet".

Amy Madigan, 75 ans, a obtenu également le premier Oscar de sa carrière, celui de meilleur second rôle féminin dans "Evanouis", quatre décennies après sa première nomination.

Présentateur de la soirée, l'animateur Conan O'Brien a fait référence aux préoccupations de Hollywood à l'égard de l'utilisation de l'intelligence artificielle, déclarant qu'il était le "dernier humain" à présenter la cérémonie des Oscars.

La prestigieuse soirée se déroulait dans un contexte de guerre des Etats-Unis et d'Israël en Iran. La sécurité avait été renforcée pour la cérémonie, dont les organisateurs ont dit travailler avec la police de Los Angeles et le FBI après que l'agence fédérale a fait part d'un risque de menace pour la Californie - sans que des éléments concrets ne soient rapportés.

"Une bataille après l'autre" et "Sinners" ont tous deux été produits par le studio Warner Bros WBD.O , en passe d'être racheté par Paramount Skydance PSKY.O .

Quelque 10.000 acteurs, producteurs, réalisateurs et techniciens de l'industrie cinématographique américaine votent pour les Oscars.

(Lisa Richwine; version française Jean Terzian, avec Sophie Louet)