Le FC Nantes continue son mercato en engageant Hong Hyun-seok

King Hong.

Le FC Nantes continue sa petite révolution cet été. Pour éviter de jouer à se faire peur en fin de saison et d’ennuyer ses supporters plus qu’autre chose, Kita a décidé de tout faire péter en installant un nouveau coach qui n’est pas Kombouaré et en enchaînant les recrues. Youssef El-Arabi est déjà arrivé, pendant que d’autres l’ont précédé ou ont suivi. Notamment le Sud-coréen Kwon Hyeok-kyu, qui vient de débarquer dans le 44 en provenance du Celtic Glasgow et qui voit un de ses compatriotes accoster en Loire-Atlantique.…

RFP pour SOFOOT.com