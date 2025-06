Le fabricant d'armes et de "flash-ball" Verney-Carron repris par le Français Rivolier

Un employé de Verney-Carron à Saint-Étienne, le 13 mai 2019. ( AFP / JEFF PACHOUD )

Le tribunal de commerce de Saint-Etienne a confié mercredi la reprise de Verney-Carron, dernier fabricant français d'armes de petit calibre, au groupe familial Rivolier plutôt qu'à l'industriel belge FN Browning, afin de conserver ce "patrimoine (...) stratégique" en France.

Le groupe Rivolier, basé à Saint-Just-Saint-Rambert (Loire), reprendra 55 des 67 salariés de la manufacture d'armes stéphanoise, placée en redressement judiciaire en février.

Les deux projets de reprise étaient "sérieux et réfléchis", a noté le tribunal de commerce dans sa décision. Mais Rivolier, en tant que distributeur des armes de chasse et de tir, ainsi que des flash-ball fabriqués par Verney-Carron, a "une très bonne connaissance de la société" et assure avoir "des commandes en attente de fabrication pour des volumes importants", note-t-il.

Le tribunal exprime aussi son attachement à ce que "le patrimoine, le savoir-faire, les marques (...), les emplois … dans le secteur stratégique de la filière armurière (chasse et défense) soient conservés en France et plus particulièrement sur le territoire stéphanois".

"C'est une décision qui nous honore et qui nous oblige", a réagi auprès de l'AFP le président de Rivolier, Arnaud van Robais, tandis que le maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau saluait "une excellente nouvelle" pour les salariés et le tissu industriel local.

Pour sa reprise, le groupe Rivolier va constituer une société commune (dans laquelle il aura 65% des parts) avec le Tchèque RSBC, propriétaire des fabricants d’armes de petit calibre slovène Arex et autrichien Steyr.

Un porte-parole de FN Browning a, de son côté, exprimé sa "surprise", soulignant la "qualité" de son offre.

En 2024, le groupe Rivolier a réalisé un chiffre d’affaires de 131 millions d’euros avec 280 salariés, contre 934 millions avec 3.100 salariés pour FN Browning.

Rivolier a fabriqué des armes de chasse de 1830 à 1963, avant de se concentrer sur le métier de distributeur d’armes à feu. Outre Verney-Carron, il est en train de prendre le contrôle majoritaire du fabricant français de drones Hexadrone, qui vend beaucoup aux armées.

Créé en 1820, Verney-Carron est le dernier fabricant français d'armes de petit calibre. Longtemps spécialisée dans les armes de chasse, la manufacture a inventé et commercialisé à partir de 1990 les "flash-ball", des armes défensives notamment utilisées par la police nationale française pendant une vingtaine d'années.

Reprise en 2022 par le petit groupe français Cybergun, sa récente orientation vers la fabrication d'armes de guerre de petit calibre n'a pas réussi à compenser la perte du marché avec le ministère de l'Intérieur, et le recul des ventes de fusils et de carabines de chasse et de tir.