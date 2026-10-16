Le fabricant d'armes américain Anduril pourrait produire des intercepteurs en Europe, selon un dirigeant de l'entreprise

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Le groupe américain de défense Anduril pourrait à terme fabriquer en Europe ses missiles intercepteurs “Steelfin” , récemment dévoilés, a déclaré cette semaine un responsable de l’entreprise, alors que les gouvernements cherchent à développer la production de systèmes de défense aérienne après que les conflits mondiaux ont mis en évidence des pénuries de missiles intercepteurs.

“J'espère sincèrement qu'un système tel que le Steelfin pourrait devenir une capacité que nous développerions en collaboration avec le client polonais et l'industrie locale”, a déclaré lundi à Reuters Brian Moran, vice-président d'Anduril pour l'Europe.

“Nous envisagerions sans aucun doute de collaborer avec des partenaires et des clients européens sur cette capacité.” Selon Anduril, le Steelfin devrait faire l’objet d’essais en vol en 2027.

Les guerres en Ukraine et dans le Golfe ont mis à rude épreuve les stocks de missiles intercepteurs de défense aérienne et entraîné des retards de livraison.

M. Moran a indiqué qu’Anduril considérait Steelfin comme un système complémentaire susceptible d’offrir un intercepteur plus abordable aux côtés des systèmes de défense antimissile existants, tels que le Patriot et d’autres.

L’entreprise est déjà en pourparlers pour mettre en place la production en Pologne de son missile de croisière Barracuda-500, et M. Moran a indiqué que cette expérience pourrait ouvrir la voie à d’autres projets de fabrication.

“Nous avons une très bonne expérience avec notre partenaire industriel ici, PGZ”, a-t-il déclaré, ajoutant que des discussions étaient également en cours avec le ministère de la Défense et d’autres agences gouvernementales. PGZ est le groupe d’armement public polonais.

La Pologne, qui figure parmi les pays de l’OTAN dépensant le plus en matière de défense par rapport à la taille de son économie, cherche à développer sa production nationale d’armement et à réduire sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers.

M. Moran a indiqué que les discussions avec PGZ, sa filiale WZL-2 et le gouvernement portaient principalement sur la recherche d’un équilibre entre la production locale, la rapidité de livraison et les besoins militaires spécifiques de la Pologne.

Interrogé sur les appels de plus en plus nombreux en Europe en faveur de la souveraineté industrielle en matière de défense, M. Moran a expliqué que ce terme pouvait revêtir différentes significations, allant de la sécurité d’approvisionnement et des capacités de maintenance au contrôle des mises à jour logicielles et des modifications futures.

“La souveraineté a un coût. La localisation a un coût. Il y a un coût en termes de délais et de calendrier. Et ceux-ci doivent être pris en compte à la lumière des menaces auxquelles l’Europe est collectivement confrontée.”

Si les gouvernements souhaitent également tirer des avantages économiques des dépenses de défense, le résultat militaire reste primordial, a-t-il déclaré, ajoutant qu’une localisation accrue peut s’accompagner de coûts supplémentaires et de délais plus longs.