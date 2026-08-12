Le directeur par intérim de la FDA américaine appelle à faire confiance à la laitue alors que l'agence actualise ses recommandations en matière de sécurité des fruits et légumes

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* Le directeur par intérim de la FDA affirme que la laitue iceberg liée à l'épidémie de cyclospora a été efficacement retirée du marché

* La FDA publie des recommandations de sécurité à l'intention des transformateurs de produits tels que la laitue ciselée et les salades de fruits

* L'agence précise que l'enquête sur l'épidémie de cyclospora se poursuit

(Modification du titre; ajout de commentaires sur le directeur par intérim de la FDA aux paragraphes 1, 4 et 18, et de la déclaration de Taylor Farms au paragraphe 17) par Puyaan Singh et Sneha S K

Le directeur par intérim de la FDA américaine, Kyle Diamantas, a déclaré mardi que les Américains pouvaient consommer des fruits et légumes frais en toute confiance, l'agence ayant finalisé des recommandations concernant leur préparation et leur conditionnement appropriés dans le contexte des épidémies d'origine alimentaire en cours.

Les recommandations mises à jour de la Food and Drug Administration à l’intention des producteurs et des fournisseurs préconisent des mesures telles que le contrôle des conditions d’hygiène, la vérification des fournisseurs et la réfrigération, dans le contexte des épidémies actuelles de cyclosporose et de salmonellose liée aux produits frais.

Ces épidémies, dues à de la laitue et des piments jalapeños contaminés, ont rendu malades des milliers de personnes aux États-Unis.

“Les Américains peuvent désormais consommer en toute confiance les fruits et légumes frais, y compris les légumes-feuilles. La FDA reste convaincue que toute la laitue iceberg liée à l’épidémie de cyclosporose a été efficacement retirée du marché depuis le rappel du 17 juillet”, a déclaré M. Diamantas lors d’une intervention sur CNBC.

L'épidémie de cyclosporose, l'un des plus importants épisodes de toxi-infection alimentaire de l'histoire récente des États-Unis et liée à la laitue iceberg de Taylor Farms, s'est propagée dans 15 États et a particulièrement touché le Michigan.

Elle a également ébranlé la confiance des consommateurs dans les produits frais et a pesé sur les ventes des chaînes de restaurants et des supermarchés.

Le ministère américain de la Santé et des Services sociaux a publié mardi sur la plateforme de réseaux sociaux X: “Cyclospora: maîtrisée, alimentation américaine: sûre.”

Toutefois, la FDA et le CDC précisent que l’enquête sur l’épidémie de cyclospora est toujours en cours.

Les recommandations actualisées de la FDA à l’intention des fournisseurs, qui ne sont pas juridiquement contraignantes, s’adressent aux fabricants et aux transformateurs de produits tels que la laitue ciselée, le cantaloup en tranches, les oignons en dés, les carottes râpées, les mélanges pour salade de chou et les salades de fruits.

L’agence s’est concentrée sur la contamination par des agents pathogènes tels que la salmonelle, la cyclospora, E. coli et la listeria.

Elle a également exigé que les transformateurs de produits frais coupés évaluent si l’un de ces agents pathogènes présente un risque potentiel nécessitant des mesures préventives, notamment des contrôles tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Ces mesures comprennent également l’utilisation d’eau potable, le lavage des fruits et légumes avec des solutions antimicrobiennes, la formation du personnel, ainsi que des recommandations visant à améliorer la conception des installations.

Toutefois, la cyclospora pourrait nécessiter des contrôles tout au long de la chaîne d’approvisionnement, car les antimicrobiens utilisés dans l’eau de lavage pourraient ne pas suffire à la maîtriser, a indiqué la FDA, ajoutant que des recherches visant à élucider les voies par lesquelles les produits frais sont contaminés par la cyclospora sont en cours.

La cyclospora avait également été considérée comme un danger biologique potentiel dans les légumes frais coupés dans le projet de lignes directrices de 2018 de l’agence, à la suite de deux épidémies associées à ce parasite intestinal cette année-là.

Alors que le projet de 2018 couvrait des risques de sécurité alimentaire plus larges et s’appliquait à la fois aux produits frais coupés prêts à consommer et à ceux non prêts à consommer, les recommandations définitives se concentrent sur les risques biologiques présents dans les produits frais coupés prêts à consommer à forte teneur en eau, susceptibles de favoriser la prolifération microbienne.

Taylor Farms a annoncé lundi qu’elle procédait au rappel des plats préparés contenant des piments jalapeños auprès des détaillants de plusieurs États en raison d’une contamination potentielle par la salmonelle.

“Taylor Farms se conforme déjà aux recommandations définitives de la FDA. Nous plaidons depuis longtemps en faveur de ces mesures et d’autres mesures de sécurité alimentaire, notamment la règle sur la traçabilité alimentaire”, a déclaré un porte-parole de l’entreprise.

M. Diamantas a déclaré que la FDA était “très convaincue que la laitue iceberg provenant du centre du Mexique était à l’origine de la vaste épidémie de cyclospora dans le Midwest”.