Le directeur de la CIA à Cuba pour relayer les changements voulus par Trump

par Dave Sherwood et Jonathan Landay

Le directeur de la CIA s'est rendu jeudi à La Havane pour relayer auprès de responsables cubains le message du président américain Donald Trump selon lequel Washington dialoguera sur les plans économique et sécuritaire seulement en cas de "changements fondamentaux" sur l'île, a dit un représentant de la CIA.

Le déplacement de John Ratcliffe semble constituer la première visite d'un directeur de la CIA depuis la révolution communiste de 1953, ce qui illustre la rareté des échanges à haut niveau entre les Etats-Unis et Cuba.

S'exprimant auprès de Reuters sous couvert d'anonymat, le représentant de la CIA n'a pas donné de précisions sur les réformes réclamées par Donald Trump, qui a régulièrement menacé de s'"occuper" de Cuba dans le sillage de la capture par l'armée américaine en janvier dernier du président vénézuélien Nicolas Maduro, allié de La Havane.

La visite de John Ratcliffe est intervenue dans un contexte de tensions accrues entre Washington et La Havane depuis que le président américain a imposé en début d'année un blocus pour sevrer l'île de pétrole et a menacé de droits de douane les pays qui lui livreraient du pétrole.

Jadis principaux fournisseurs de pétrole de Cuba, le Venezuela et le Mexique ont cessé en janvier d'en acheminer.

Dénoncé par les Nations unies comme "illégal", le blocus américain a engendré une pénurie d'énergie à Cuba, où les coupures de courant se multiplient et l'économie a été mise à l'arrêt. Plusieurs centaines d'habitants de La Havane sont descendus dans la rue mercredi soir pour protester contre les coupures d'électricité.

Sollicitée, la Maison blanche a renvoyé à la CIA les questions portant sur le déplacement de John Ratcliffe à Cuba.

Cette visite du directeur de la CIA a été signalée en premier lieu par le gouvernement cubain, qui a fait part d'une réunion organisée au ministère de l'Intérieur.

"Les deux camps (...) ont souligné leur intérêt au développement d'une coopération bilatérale entre les forces de l'ordre dans l'intérêt de la sécurité des deux pays ainsi que de la sécurité régionale et internationale", a-t-il dit dans un communiqué, qui souligne que l'île ne représente pas une menace de sécurité nationale pour les Etats-Unis.

D'après le représentant de la CIA, John Ratcliffe a transmis le message de Donald Trump selon lequel "les Etats-Unis sont prêts à dialoguer sérieusement sur des questions économiques et sécuritaires, mais seulement si Cuba effectue des changements fondamentaux".

(Dave Sherwood à La Havane, Jonathan Landay à Washington, avec la contribution de Daina Beth Solomon et Simon Lewis; version française Jean Terzian)