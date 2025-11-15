Le départ de l'ancienne gouverneure de la Fed, Adriana Kugler, a eu lieu dans un contexte de transactions interdites

La gouverneure de la Fed, Kugler, a quitté la banque centrale en raison d'infractions aux règles sur les transactions

De nouvelles divulgations détaillent les transactions qui ont enfreint les règles de la Fed

Kugler fait l'objet d'une enquête de l'inspecteur général de la Fed

(Ajoute les détails des divulgations, les commentaires de la Fed, le contexte) par Michael S. Derby

L'ancienne gouverneure de la Réserve fédérale Adriana Kugler, qui a brusquement démissionné cet été, a effectué de multiples transactions financières en violation des règles d'éthique de la banque centrale, comme l'ont montré des documents gouvernementaux samedi, et l'affaire a été renvoyée à l'inspecteur général de la Fed pour enquête.

Fin juillet, Mme Kugler a demandé une dérogation pour gérer les transgressions des règles d'investissement commises par son conjoint - y compris des transactions sur des actions individuelles et d'autres transactions autour des réunions de politique de la Fed - et cette demande a été rejetée, a déclaré un fonctionnaire de la Fed.

Elle n'a pas assisté à la réunion du Comité fédéral de l'open market des 30 et 31 juillet, au cours de laquelle les taux d'intérêt ont été fixés, et a annoncé sa démission le lendemain, le 1er août.

Mme Kugler, qui avait rejoint la Fed en 2023, a rencontré des problèmes pour la première fois l'année dernière lorsqu'elle a signalé des achats d'actions, notamment d'Apple et de Southwest Airlines, par son conjoint, qui étaient interdits par les règles de la banque centrale régissant l'activité d'investissement des membres ainsi que de leurs familles.

Mme Kugler et un cabinet d'avocats qu'elle a mentionné sur son formulaire de déclaration pour des services "pro bono" n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de Reuters.

Un document rendu public samedi par l'Office of Government Ethics a mis en évidence d'autres problèmes. Il détaillait les transactions effectuées pendant ou autour des réunions du FOMC, en violation des règles qui interdisent ce type d'investissement. D'autres transactions comprenaient l'achat direct d'actions, ce qui est également interdit.

L'activité de trading de Mme Kugler a été transmise à l'inspecteur général de la banque centrale, tandis que son dernier formulaire de déclaration financière n'a pas été certifié par le responsable de l'éthique de la Fed, ce qui est inhabituel.

Le dossier déposé samedi indiquait que Mme Kugler avait lié les problèmes de trading à son conjoint et a déclaré que ce dernier n'avait pas l'intention d'enfreindre les règles ou les politiques".

Un porte-parole de l'inspecteur général de la Fed a déclaré: "Nous avons été saisis par la section d'éthique du conseil d'administration concernant certaines questions liées à ce dossier. Nous avons ouvert une enquête et, conformément à notre pratique, nous ne sommes pas en mesure de faire d'autres commentaires tant que notre enquête n'est pas terminée".

Les problèmes de Mme Kugler sont apparus pour la première fois en octobre 2024, dans un document qui faisait état d'achats interdits d'actions d'Apple et de Cava Group Inc. par son conjoint en 2024. Un document datant de janvier a fait état de la vente de ces titres interdits plus tard dans l'année.

QUESTIONS D'ÉTHIQUE

L'activité de trading de Mme Kugler est le dernier défi en date pour une banque centrale qui, depuis plusieurs années, s'efforce de renforcer la confiance dans le fait que ses fonctionnaires mènent leur politique dans l'intérêt du public. Fin 2021, deux dirigeants de banques régionales de la Fed ont démissionné après la publication d'informations faisant état de transactions actives sur les marchés alors qu'ils participaient à l'élaboration de la politique monétaire.

La Fed a rapidement imposé des règles limitant fortement les investissements des fonctionnaires et des membres de leur famille, ainsi que le moment où ils peuvent déplacer de l'argent. Plusieurs responsables régionaux de la Fed, dont l'actuel président de la Fed d'Atlanta Raphael Bostic , ont fait l'objet de rapports critiques de l'inspecteur général concernant leurs investissements, tandis que même le président de la Fed, Jerome Powell, a vu ses activités d'investissement examinées par l'organisme de surveillance.

Un responsable de la Fed a déclaré que Mme Kugler avait reçu une formation éthique supplémentaire après le rapport initial concernant des investissements ayant enfreint les règles de la Fed, en plus de la formation habituelle. Le porte-parole a déclaré que l'IG avait été saisie de l'affaire en janvier.

Le départ inattendu de Mme Kugler a eu des conséquences importantes pour la Fed et la conduite de sa politique monétaire. La partie non expirée du mandat de gouverneure qu'elle occupait a été remplie par Stephen Miran, un conseiller économique du président Donald Trump.

Au cours de son mandat à la Fed, il a fait pression de manière agressive pour obtenir des baisses de taux d'intérêt qui n'avaient pas la faveur de ses collègues, et sa position a troublé de nombreux observateurs de la Fed, car le nouveau gouverneur est en congé de la Maison Blanche, ce qui soulève des questions quant à son indépendance par rapport au monde politique.

Certains membres du Congrès continuent de penser que le processus de renforcement des règles éthiques à la Fed est incomplet.

"Je réclame depuis longtemps des règles éthiques plus strictes afin d'empêcher les transactions irrégulières des fonctionnaires de la Fed", a déclaré la sénatrice démocrate Elizabeth Warren dans un communiqué. "Le Congrès doit adopter une législation bipartisane pour rendre la Fed plus transparente et plus responsable".