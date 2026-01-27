Le déficit commercial de la France vis-à-vis de l'Algérie s'est réduit en 2024 (douanes)

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le déficit commercial de la France vis-à-vis de l'Algérie s'est réduit à 1,4 milliard d'euros en 2024, sur fond de reflux des cours de l'énergie, selon une étude des douanes publiée mardi.

Le solde français, devenu déficitaire en 2021 avec la flambée inflationniste post-Covid et la crise énergétique, avait atteint un pic de -2,6 milliards d'euros en 2023.

Le reflux du déficit commercial français s'est poursuivi sur les trois premiers trimestres de 2025, le solde s'approchant de l'équilibre en raison de la baisse des importations, ont précisé les douanes.

Les relations entre la France et l'Algérie connaissent une crise bilatérale persistante depuis l'été 2024, quand le président français Emmanuel Macron avait décidé de soutenir la proposition marocaine d'autonomie pour le territoire disputé du Sahara occidental.

Selon les douanes, les importations provenant d'Algérie ont atteint 6,2 milliards d'euros en 2024, constituées à près de 90% par des hydrocarbures naturel et de produits pétroliers raffinés.

La baisse des achats énergétiques français en valeur, entre 2023 et 2024, s'explique par le reflux des cours de l'énergie et la réorientation d'une partie des flux de gaz algérien vers l'Italie, ont-elle précisé.

L'Algérie reste toutefois le quatrième fournisseur de gaz de la France, avec une part de marché en valeur de 11% en 2024, contre 8% en 2019.

Les exportations françaises, de 4,8 milliards d'euros en 2024, consistent principalement en des biens industriels, matériels de transport (véhicules automobiles) et produits agroalimentaires.

La France est le deuxième fournisseur de l'Algérie derrière la Chine, mais sa part de marché est restée quasi stable (12% en 2023 contre 11% en 2016).

Depuis 2016, les matériels de transport et les produits chimiques ont enregistré "une croissance soutenue", tandis que les exportations de blé ont fortement reculé, avec une part de marché française ayant chuté de 41% en 2016 à 9% en 2023, sous l'effet notamment de la politique d'autosuffisance alimentaire menée par l'Algérie.

En 2023, 5.222 entreprises ont exporté de la France vers l'Algérie. Cette dernière représentait moins de 25% de leurs exportations totales pour 57% d'entre elles, mais la totalité pour 11% des entreprises, généralement plus petites.

Entre janvier et octobre 2025, le nombre d'entreprises exportatrices a baissé de 150 par mois en moyenne, "à l'inverse de la tendance des années 2023 et 2024", ont indiqué les douanes. Il s'agit principalement d'entreprises peu exposées au marché algérien.