Le début de carrière cauchemardesque d'Amara Nallo avec Liverpool
Un début de carrière sur les chapeaux de rouges.
Depuis le début de sa carrière, le jeune défenseur central de Liverpool Amara Nallo a disputé deux rencontres avec l’équipe première des Reds . Et à chaque fois, il a reçu un carton rouge : d’abord face au PSV Eindhoven la saison dernière (défaite 3-2), puis ce mercredi soir face à Crystal Palace en League Cup (défaite 3-0). Un bon chat noir.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer