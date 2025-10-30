 Aller au contenu principal
Le début de carrière cauchemardesque d'Amara Nallo avec Liverpool
information fournie par So Foot 30/10/2025 à 15:09

Un début de carrière sur les chapeaux de rouges.

Depuis le début de sa carrière, le jeune défenseur central de Liverpool Amara Nallo a disputé deux rencontres avec l’équipe première des Reds . Et à chaque fois, il a reçu un carton rouge : d’abord face au PSV Eindhoven la saison dernière (défaite 3-2), puis ce mercredi soir face à Crystal Palace en League Cup (défaite 3-0). Un bon chat noir.…

CDB pour SOFOOT.com

