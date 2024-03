Le debrief du 7 mars : le CAC 40 franchit le seuil historique des 8.000 points

Cette fois, c'est fait ! Le CAC 40 termine cette journée de Bourse sur un gain de 0,77% et franchit la barre historique des 8.000 points, à 8016,22 points et 3,2 milliards d'euros échangés. Nouveau record donc pour l'indice français qui grimpe désormais de plus de 6,3% depuis le début de l'année.

D'abord dans le rouge puis en faible progression, le CAC 40 a accéléré après la décision de la BCE qui a confirmé le mantien de ses taux directeurs à leur niveau. Mais ce qui a surtout plu au marché, ce sont les prévisions d'inflation revues en baisse par l'institution : 2,3% en 2024, 2% en 2025 et 1,9% en 2026. De quoi rendre plus tangible une prochaine baisse des taux.

Aux Etats-Unis, ca grimpe aussi. A 17h45, le S&P 500 a établi un nouveau record a plus de 5.150 points, le Dow Jones est à +0,3% et le Nasdaq à +1,17%.

Valeurs en hausse

Eutelsat signe une 5e séance de progression et prend les commandes du SBF 120.

De son côté Spie a séduit avec d'excellents chiffres 2023 notamment marquées par une marge d'Ebita "supérieure à l'objectif", à 6,7%, en amélioration de 40 points de base. D'ailleurs le groupe ayant atteint avec deux ans d'avance son objectif 2025, il revoit à la hausse ses prévisions et vise désormais 7% à cet horizon contre 6,7% auparavant.

Euroapi amplifie son rebond et Elior poursuit sur sa lancée après avoir détaillé son programme de rachat d'actions : l'opération visera au plus 10% du capital, pour un montant maximum de 252,8 millions d'euros.

Sur le CAC 40, le trio gagnant est constitué de STMicro, Unbail-Rodamco-Westfield et Capgemini.

Valeurs en baisse

-23% : c'est un nouveau coup dur pour Teleperformance dans la foulée de ses résultats 2023. Parmi les chiffres à retenir, un résultat net en légère baisse, à 602 millions d'euros, et une marge presque stable à 21,3%. Mais plus que l'exercice passé, c'est l'avenir qui a inquiété les investisseurs avec des perspectives jugées décevantes : une croissance organique du chiffre d'affaires pro forma entre 2 et 4% et une hausse de la marge d'Ebita récurrent entre 10 et 20 points de base sur une base pro forma hors coûts d'intégration de Majorel. Le groupe a tenu à rassurer des implications de l'IA sur son activité expliquant que l'innovation était au cœur de sa stratégie, avec le développement de solutions d'intelligence artificielle. Teleperformance qui dit d'ailleurs gérer aujourd'hui plus de 250 projets d'IA pour le compte de ses clients.

Les investisseurs n'ont pas non plus affiché beaucoup d'enthousiasme pour la publication de JCDecaux. Le numéro un mondial de la communication extérieure a pourtant dévoilé un chiffre d'affaires 2023 en croissance organique de 8,7%, à 3,6 milliards, retrouvant ses niveaux d'avant-COVID. Mais les investisseurs ont pu être déçus, d'une part par l'absence de dividende, ensuite par la prévision de croissance organique de 9% de l'activité en 2024, là où les observateurs tablaient plutôt sur un niveau supérieur à 10%.

En repli également GTT. Berenberg juge le titre bien valorisé après sa récente envolée et a ramneé sa recommandation de "achat" à "conserver", tout en ajustant son objectif de cours de 140 à 150 euros.

