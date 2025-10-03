Le Danemark signale des provocations navales répétées de la part de la Russie

(Actualisé tout du long avec navires russes, commentaires, contexte, détails)

Des navires de guerre russes ont à plusieurs reprises suivi des trajectoires de collision, braqué leurs armes sur des navires de la marine danoise et perturbé les systèmes de navigation dans les détroits du Danemark reliant la mer Baltique à la mer du Nord, a déclaré vendredi le service de renseignement militaire danois.

De tels incidents risquent d'entraîner une escalade involontaire, a-t-il ajouté, alors que la région baltique reste en état d'alerte maximale après les récents incidents associés à la Russie.

"Nous avons constaté plusieurs incidents dans les détroits danois, où des hélicoptères de l'armée de l'air danoise et des navires de guerre ont été pris pour cible par des radars de poursuite et visés physiquement par des armes provenant de navires de guerre russes", a déclaré Thomas Ahrenkiel, directeur des services de renseignement de la Défense danoise, lors d'une conférence de presse.

Il a ajouté que des navires de guerre russes avaient suivi des trajectoires de collision avec des bateaux danois lors de leur passage dans les détroits et qu'un navire de guerre russe était ancré dans les eaux danoises depuis plus d'une semaine.

Le Danemark, fervent partisan de l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie, a renforcé son budget militaire et s'est engagé à acquérir des armes de précision à longue portée capables de frapper des cibles en Russie.

Les détroits danois, une route maritime internationale très fréquentée, voient passer fréquemment des navires militaires russes qui sont généralement escortés par la marine danoise.

Selon Thomas Ahrenkiel, les services de renseignement de la Défense ont également enregistré la présence de navires de guerre russes équipés de sonars et de matériel de brouillage. Il a estimé "très probable" que ces navires aient au moins une fois brouillé des signaux et provoqué d'importantes interférences GPS au Danemark.

PAS DE MENACE MILITAIRE DIRECTE

Le Danemark est confronté à un risque élevé de sabotage à l'encontre de ses forces armées, a-t-il aussi déclaré, tout en estimant que la Russie mène une guerre hybride.

La semaine dernière, des survols de drones ont entraîné la fermeture temporaire de six aéroports militaires et civils danois, dans ce que la Première ministre danoise Mette Frederiksen a qualifié d'attaque hybride contre le pays.

Les services de renseignement danois estiment que la Russie mène actuellement une guerre hybride contre le pays nordique et contre l'Occident, selon Thomas Ahrenkiel.

"Cela signifie que la Russie utilise des moyens militaires, y compris de manière agressive, pour faire pression sur nous sans franchir la ligne du conflit armé", a-t-il déclaré aux journalistes.

Le ministre danois de la Défense, Troels Lund Poulsen, a de pour sa part déclaré qu'il n'y avait pas de menace militaire directe contre le Danemark.

Le ministre a déclaré que les enquêtes sur ces incidents se poursuivaient et qu'aucune conclusion n'avait encore été tirée quant à l'identité de l'auteur.

Moscou a nié à plusieurs reprises toute responsabilité dans les attaques hybrides en Europe.

Le président russe Vladimir Poutine a plaisanté jeudi en déclarant qu'il ne ferait plus voler de drones au-dessus du Danemark et a qualifié d'"absurde" l'idée que son pays pourrait potentiellement prendre pour cible un membre de l'Otan.

L'Otan a renforcé ses opérations dans la région de la mer Baltique en réponse aux violations de son espace aérien par la Russie, en septembre, et à des dégâts sur des câbles sous-marins et des gazoducs.

(Rédigé par Jacob Gronholt Pedersen et Anna Ringstrom ; version française Coralie Lamarque et Etienne Breban ; édité par Benjamin Mallet)