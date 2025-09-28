Le Danemark signale de nouveaux vols de drones au-dessus d'installations militaires

Des drones ont été une nouvelle fois observés au-dessus de plusieurs installations militaires pendant la nuit au Danemark, ont déclaré dimanche les forces armées du pays d'Europe du Nord dont la Première ministre a évoqué une « attaque hybride » coordonnée.

« Plusieurs moyens ont été déployés » en réponse à ces vols, écrit l'armée dans un communiqué, sans donner de détails.

L'observation de drones de grande taille ces derniers jours dans l'espace aérien danois a conduit à la fermeture de plusieurs aéroports, notamment celui de Copenhague pendant près de quatre heures lundi.

Les autorités danoises ont décidé d'interdire le vol de drones civils dans l'espace aérien du pays de lundi au vendredi cette semaine, qui verra le Danemark, qui préside l'Union européenne, accueillir des dirigeants de tout le continent.

"Nous nous trouvons actuellement dans une situation de sécurité difficile et nous devons garantir les meilleures conditions de travail possibles aux forces armées et à la police lorsqu'elles sont chargées de la sécurité lors du sommet de l'UE", peut-on lire dimanche dans un communiqué du ministre de la Défense Troels Lund Poulsen.

Le Danemark accueille mercredi un sommet informel des dirigeants de l'UE, puis jeudi une réunion de la Communauté politique européenne qui devrait attirer une cinquantaine de délégations, dont des chefs d'État et des représentants de l'Otan.

Une frégate de défense aérienne allemande est arrivée dimanche à Copenhague pour contribuer à surveiller l'espace aérien pendant ces événements.

Pour la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, l'attaque de drones constitue une forme d'attaque hybride liée à la Russie. Moscou nie être à l'origine de ces incursions de drones.

(Reportage Stine Jacobsen ; Version française Elizabeth Pineau)