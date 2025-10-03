Le Danemark évoque un risque élevé de sabotage contre ses forces armées

Le Danemark est confronté à un risque élevé de sabotage à l'encontre de ses forces armées, a déclaré vendredi le directeur des services de renseignement de la défense danoise, Thomas Ahrenkiel, tout en estimant que la Russie mène une guerre hybride.

La semaine dernière, des survols de drones ont entraîné la fermeture temporaire de six aéroports militaires et civils danois, dans ce que la Première ministre danoise Mette Frederiksen a qualifié d'attaque hybride contre le pays.

Les services de renseignement danois estiment que la Russie mène actuellement une guerre hybride contre le pays nordique et contre l'Occident, selon Thomas Ahrenkiel.

"Cela signifie que la Russie utilise des moyens militaires, y compris de manière agressive, pour faire pression sur nous sans franchir la ligne du conflit armé", a-t-il déclaré aux journalistes.

Le ministre danois de la Défense, Troels Lund Poulsen, a de pour sa part déclaré qu'il n'y avait pas de menace militaire directe contre le Danemark.

(Rédigé par Jacob Gronholt Pedersen et Anna Ringstrom ; version française Coralie Lamarque ; édité par Benjamin Mallet)