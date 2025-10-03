 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Danemark évoque un risque élevé de sabotage contre ses forces armées
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 10:13

Le Danemark est confronté à un risque élevé de sabotage à l'encontre de ses forces armées, a déclaré vendredi le directeur des services de renseignement de la défense danoise, Thomas Ahrenkiel, tout en estimant que la Russie mène une guerre hybride.

La semaine dernière, des survols de drones ont entraîné la fermeture temporaire de six aéroports militaires et civils danois, dans ce que la Première ministre danoise Mette Frederiksen a qualifié d'attaque hybride contre le pays.

Les services de renseignement danois estiment que la Russie mène actuellement une guerre hybride contre le pays nordique et contre l'Occident, selon Thomas Ahrenkiel.

"Cela signifie que la Russie utilise des moyens militaires, y compris de manière agressive, pour faire pression sur nous sans franchir la ligne du conflit armé", a-t-il déclaré aux journalistes.

Le ministre danois de la Défense, Troels Lund Poulsen, a de pour sa part déclaré qu'il n'y avait pas de menace militaire directe contre le Danemark.

(Rédigé par Jacob Gronholt Pedersen et Anna Ringstrom ; version française Coralie Lamarque ; édité par Benjamin Mallet)

Guerre en Ukraine
Défense
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank