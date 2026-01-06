Le Danemark et le Groenland doivent décider seuls de leur avenir-Dirigeants européens

(Actualisé avec extraits de la déclaration)

Seuls le Danemark et le Groenland peuvent décider des questions relatives à leurs relations et leur avenir, soulignent mardi les dirigeants de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Pologne, de l'Espagne, du Royaume-Uni et du Danemark dans une déclaration commune.

La sécurité dans l'Arctique est "une priorité essentielle pour l'Europe et est cruciale pour la sécurité internationale et transatlantique", peut-on lire dans ce texte qui rappelle que le Danemark et par conséquent Groenland font partie de l'Otan, et que Copenhague et Washington sont liés par un accord de défense depuis 1951.

La déclaration des dirigeants européens intervient alors que le président américain Donald Trump a réitéré son ambition d'annexer le Groenland, présentant le contrôle du territoire autonome danois comme indispensable à la sécurité nationale des États-Unis.

"La sécurité dans l'Arctique doit être assurée collectivement, conjointement avec les alliés de l'Otan, y compris les États-Unis, en respectant les principes de la Charte des Nations unies, notamment la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'inviolabilité des frontières", soulignent les dirigeants européens.

"Il s'agit là de principes universels, et nous continuerons à les défendre sans relâche (...) Il appartient au Danemark et au Groenland, à eux seuls, de décider des questions concernant le Danemark et le Groenland."

