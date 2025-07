Le conseil financier soutient Lazard au deuxième trimestre

Peter Orszag, directeur général de Lazard, le 2 mai 2023. ( AFP / PATRICK T. FALLON )

La banque d'affaires franco-américaine Lazard a annoncé jeudi un bénéfice net en hausse de 11% sur un an au deuxième trimestre et mis en avant le retour en grâce de son activité phare, le conseil financier, notamment en Europe.

"Notre activité de conseil financier a enregistré un chiffre d'affaires record au deuxième trimestre et au premier semestre de l'année", a souligné le patron américain de la firme, Peter Orszag, cité dans un communiqué.

Ce métier, par essence volatil du fait de périodes plus ou moins porteuses pour les fusions et acquisitions, affiche un chiffre d'affaires en hausse de 21% sur un an entre avril et juin, à 497 millions de dollars.

Lazard est notamment intervenue dernièrement dans la cession par Sanofi de la société Opella, qui produit le Doliprane, au fonds d'investissement américain CD&R.

La gestion d'actifs, l'autre métier de Lazard, est relativement stable en termes de revenus, avec un chiffre d'affaires de 292 millions de dollars au deuxième trimestre (+2%).

Le chiffre d'affaires total a augmenté de 16% sur la période, à 796 millions de dollars. M. Orszag a fait de cet indicateur financier un de ses objectifs phare, annonçant à son arrivée à la tête de la banque en 2023 son doublement d'ici 2030.

Le bénéfice net du deuxième trimestre, en hausse de 11% sur un an à 55 millions de dollars, est par ailleurs légèrement inférieur à celui du premier trimestre cette année.

Sur le plan macroéconomique, M. Orszag a jugé lors d'une conférence de presse téléphonique l'accord commercial trouvé cette semaine entre les Etats-Unis et le Japon "très encourageant", et qualifié celui qui semble se dessiner avec l'Union européenne de "coup de pouce significatif".

Il s'attend par ailleurs dans les mois à venir à davantage de transactions de la part des fonds d'investissement, poussés à vendre les sociétés qu'ils ont achetées par ceux qui leur ont confié de l'argent.

Lazard, dont les racines remontent au milieu du 19e siècle, a généré un bénéfice net de 280 millions de dollars l'an dernier, après une perte nette l'année précédente.