Le Conseil des droits de l'homme de l'Onu va tenir une session d'urgence sur l'Iran-document

par Olivia Le Poidevin et Emma Farge

Le Conseil des droits de l'homme de l'Onu tiendra une session d'urgence sur l'Iran vendredi, avec pour objectif de discuter de la "violence alarmante" employée contre les manifestants, selon un document consulté par Reuters mardi.

"Une session extraordinaire est nécessaire en raison de l'importance et de l'urgence de la situation, notamment en raison d'informations crédibles faisant état de violences alarmantes, de mesures de répression à l'encontre des manifestants et de violations du droit international relatif aux droits de l'homme dans tout le pays", selon une lettre rédigée par l'ambassadeur d'Islande Einar Gunnarsson au nom d'un groupe de pays comprenant l'Allemagne et la Grande-Bretagne, et consultée par Reuters.

La session extraordinaire aura lieu vendredi, a confirmé l'Onu, ajoutant qu'à ce jour 21 pays ont soutenu la proposition.

La mission diplomatique de l'Iran n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. Des diplomates ont déclaré que l'Iran avait envoyé aux missions des pages de réfutation des allégations de répression, affirmant que les affrontements faisaient suite à des attaques armées contre les forces de sécurité.

Human Rights Watch a dénoncé la répression violente des manifestations en Iran et demande qu'une investigation existante de l'Onu, mise en place par le Conseil en 2022 après la dernière vague de protestations, enquête aussi sur les décès et reçoive un financement supplémentaire à cette fin.

Un responsable iranien a déclaré que les autorités avaient confirmé au moins 5.000 morts lors des dernières manifestations.

(Rédigé par Olivia Le Poidevin et Emma Farge à Genève ; version française Coralie Lamarque ; édité par Blandine Hénault)