Le conflit au Moyen-Orient pèse sur le sentiment des investisseurs

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Signes contradictoires sur le marché du travail américain, inquiétudes liées aux prix dans l'UE, augmentation du salaire de base au Japon … ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine

L'indice PMI composite préliminaire de la zone euro s'élève à 50,5 et indique un ralentissement de l'activité économique en mars. Bien qu'il se maintienne au-dessus du seuil de 50, il enregistre de son plus bas niveau depuis mai 2025. Plus précisément, le secteur industriel a augmenté, tandis que celui des services a reculé par rapport au niveau de février. Nous pensons que les entreprises prennent en compte certains des risques liés au conflit au Moyen-Orient : hausse de l'inflation, perturbations de l'approvisionnement énergétique et inquiétudes concernant la croissance.

Nous pensons que la crise est susceptible d'exercer des pressions stagflationnistes sur l'économie en raison de la hausse des prix de l'énergie. Si les prix du pétrole et du gaz restent élevés pendant une période prolongée, l'inflation pourrait toucher d'autres secteurs de l'économie. Cela compliquerait la tâche de la Banque centrale européenne (BCE), qui devra concilier les pressions inflationnistes et une reprise économique naissante. Nous nous attendons à ce que la BCE marque une pause à court terme avant de prendre de nouvelles décisions de politique monétaire.

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