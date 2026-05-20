Le compte rendu de la Fed révèle que davantage de responsables étaient prêts à préparer le terrain pour une hausse des taux

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* Les responsables de la Fed divisés sur les risques d'inflation et les futures baisses de taux

* La réunion d'avril a donné lieu à quatre dissidences, un nombre record depuis 1992, concernant l'orientation de la politique monétaire

* Les anticipations des marchés et des économistes s'orientent vers l'absence de baisse des taux, certains envisagent même des hausses

(Ajoute des détails tirés de la publication du compte-rendu) par Dan Burns

Les inquiétudes des responsables de la Réserve fédérale concernant une inflation attisée par la guerre en Iran se sont intensifiées le mois dernier, un nombre croissant d'entre eux estimant que la banque centrale devrait préparer le terrain pour une éventuelle hausse des taux, signe que le nouveau président Kevin Warsh héritera d'une équipe de banquiers centraux de plus en plus bellicistes.

De plus, lors de leur réunion des 28 et 29 avril, une majorité de responsables de la Fed ont déclaré qu'un certain resserrement de la politique monétaire pourrait s'avérer nécessaire si l'inflation continuait de se maintenir de manière persistante au-dessus de l'objectif de 2% de la banque centrale.

“Pour faire face à cette éventualité, de nombreux participants ont indiqué qu’ils auraient préféré supprimer du communiqué publié après la réunion les passages suggérant une orientation accommodante quant à la direction probable des futures décisions du Comité en matière de taux d’intérêt”, indique le compte-rendu de la réunion.

Le compte rendu de la réunion de politique monétaire de la Fed la plus divisée depuis une génération a ajouté des détails cruciaux sur les changements au sein des deux blocs de responsables de la Fed qui attendent d’accueillirWarsh: un bloc en expansion, méfiant face à l’inflation découlant de la guerre en Iran et à toute discussion sur de futures baisses de taux, et un bloc en déclin, toujours enclin à réduire les coûts d’emprunt.

Le principal facteur à l'origine de cette nouvelle dérive vers un resserrement monétaire parmi les décideurs politiques était – une fois de plus – les pressions inflationnistes aggravées par la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Ce conflit, qui dure depuis près de trois mois, a fait grimper les prix de l'énergie et attisé les pressions sur les coûts pour un éventail de plus en plus large de biens et de services.

Le compte-rendu a montré que la réunion d’avril – la dernière présidée par Jerome Powell – était la deuxième consécutive où un plus grand nombre de responsables estimaient qu’une hausse des taux pourrait être appropriée si l’inflation restait supérieure à l’objectif, par rapport à la réunion de politique monétaire immédiatement précédente.

Warsh, qui se dit amateur de “bonnes disputes familiales” et a lui-même présenté des arguments en faveur d’une baisse des taux d’intérêt,prêtera serment en tant que président de la Fed lors d’une cérémonie à la Maison Blanche organisée par le président Donald Trump, qui l’a nommé et qui a clairement exprimé ses exigences en faveur de baisses de taux importantes. Le procès-verbal a montré à quel point il sera difficile de faire prévaloir un argument en faveur d’une politique plus accommodante, bien que Trump lui-même ait récemment minimisé ces attentes. Le Comité fédéral de l'open market, l'organe de la Fed chargé de fixer les taux, a laissé son taux directeur à court terme inchangé dans une fourchette de 3,50% à 3,75% le mois dernier, mais quatre responsables ont exprimé leur désaccord , un nombre jamais vu depuis 1992.

De plus, les dissidences étaient mitigées. Un responsable – le gouverneur Stephen Miran, autre personnalité nommée par Trump qui quittera la Fed vendredi pour céder son siège à Warsh – a exprimé son désaccord en faveur, une fois de plus, d’une baisse des taux. Trois autres, quant à eux, ont exprimé leur désaccord quant au maintien, dans la déclaration de politique monétaire qui accompagnait la décision, d’une formulation suggérant que la Fed pourrait encore baisser ses taux.

Ces trois membres – ainsi que d'autres au cours des semaines qui ont suivi la réunion – soulignent que l'inflation est bien supérieure à l'objectif de 2% de la Fed et qu'elle risque de s'en éloigner davantage à court terme en raison de pressions sur les prix qui s'intensifient, aggravées par la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Ce conflit a fait grimper les prix du pétrole de plus de 50%, et les dernières données sur l’inflation des prix à la consommation et des prix de gros montrent que les pressions sur les prix ont commencé à s’étendre au-delà du secteur de l’énergie. Ils soulignent également qu’un taux de chômage stable et deux mois d’ sur la création d’emplois supérieures aux prévisions indiquent que le marché de l’emploi reste résilient et n’a pas besoin d’une baisse des taux d’intérêt pour le soutenir.

Après huit ans sous la direction de Powell, Warsh tiendra sa première réunion de la Fed les 16 et 17 juin, sans perspective de changement des taux, et certainement pas de baisse.

Les marchés obligataires américains et mondiaux reflètent en effet de plus en plus la conviction que la Fed et d’autres grandes banques centrales relèveront leurs taux d’intérêt d’ici peu pour lutter contre l’inflation induite par la guerre. Le rendement des bons du Trésor américain à 2 ans, indicateur des anticipations de politique monétaire de la Fed, a bondi, passant d’un peu moins de 3,40% le 27 février, la veille des frappes aériennes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran, à un plus haut de 15 mois supérieur à 4,10% mardi. Par ailleurs, un sondage Reuters publié mardi a révélé un revirement significatif parmi les économistes, qui s'éloignent des anticipations jusqu'alors fermes concernant des baisses de taux cette année: moins de 50% d'entre eux prévoient désormais une baisse d'ici décembre, contre les deux tiers il y a tout juste un mois. Environ la moitié ne prévoit aucun changement des taux cette année, et une poignée de répondants tablent sur au moins une hausse des taux.