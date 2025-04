Le Club Med a achevé sa montée en gamme en 2024 avec des ventes "record"

Le groupe Club Med a annoncé mardi "une nouvelle performance record" en 2024, année de la finalisation de sa stratégie de montée en gamme, avec des ventes passant les 2 milliards d'euros, en hausse de 5,5% sur un an.

( AFP / NICOLAS ASFOURI )

Le Club Med a atteint "une taille significative dans le tourisme international", souligne auprès de l'AFP son président Henri Giscard d'Estaing.

Le chiffre d'affaires a atteint 2,09 milliards d'euros en 2024, pour 1,5 million de clients (+1%), "dans un contexte d’incertitudes économiques et de tensions géopolitiques", selon un communiqué.

Le "résultat net récurrent avant impôts est estimé à un niveau similaire à celui de 2023" qui s'élevait à "99 millions d'euros dont 40 millions d'euros non récurrents", selon le communiqué.

La marge opérationnelle a baissé à 9,1%, après 9,5% en 2023 (6,2% en 2019 avant pandémie).

Henri Giscard d'Estaing, qui est resté à la tête du Club après un réaménagement de la direction sur fond de tensions avec son actionnaire, le chinois Fosun, déclare aux Echos mardi vouloir maintenant "doubler de taille" et atteindre une marge opérationnelle de 15%.

Avec désormais 100% de ses Club Med en haut ou très haut de gamme, le groupe annonce des tendances "très encourageantes" pour 2025 avec des réservations en hausse de 5,7% pour le premier semestre.

Si toutes les destinations ont progressé en 2024, la montagne, été comme hiver, remporte un franc succès avec une augmentation de 20% des ventes. Le nombre de clients a progressé de 10% et le prix journalier moyen a augmenté de 7% par rapport à 2023.

"Dans les Alpes, en France, nous avons réussi à attirer, au-delà de notre clientèle française, une clientèle totalement internationale, qui a des rythmes de vacances différents", explique Henri Giscard d'Estaing.

Le mois de janvier est devenu le mois "record de l'année" grâce aux clientèles brésiliennes, (plus 25.000 clients dans les Alpes cet hiver), sud-africaines et turques.

Depuis la pandémie de Covid, le Club Med met aussi l'accent sur la clientèle locale. "Les nouveaux Club Med seront dans des géographies, où il peut y avoir un marché local ou régional significatif", explique son président.

"On est dans un univers tellement incertain sur tous les plans, géopolitique, climatique, sanitaire, etc.. que la meilleure façon de limiter les impacts, c'est d'avoir une couverture géographique la plus large et la plus répartie", ajoute Henri Giscard d'Estaing.