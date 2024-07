Le clitoris, organe du plaisir scientifiquement validé

Le plaisir féminin a fait l'objet de nombreuses publications ces dernières années, et nous ne pouvons que nous en réjouir. Ce sujet fut trop longtemps ignoré, passé sous silence, défie le modèle masculino-centré de la sexualité imposé par l'industrie pornographique et l'inconscient masculin, ne cesse de se découvrir et suscite désormais l'intérêt de la communauté scientifique. S'il est désormais acquis – espérons-le pour tout le monde – que l'organe du plaisir féminin est bien le clitoris, cette affirmation méritait une validation scientifique que le très sérieux magazine Nature vient nous offrir dans un article paru le 19 juin dernier.

Les auteurs de cette publication sont chercheurs dans le département de neurobiologie de l'école de médecine de Harvard (Boston, États-Unis). Ces chercheurs se sont penchés sur l'organisation nerveuse du clitoris de souris et l'ont comparé au pénis de souris mâles. Au cours de leurs recherches, ils ont mis en évidence la relative similitude constitutionnelle des organes sexuels des mâles et des femelles sur le plan neurologique.

« On n'éduque pas les enfants à la sexualité, le porno le fait à notre place ! » Chacun dispose de récepteurs sensoriels, les corpuscules de Krause, disposés dans le gland pour les mâles et le clitoris chez les femelles. Ces récepteurs sont reliés à la moelle épinière via un circuit nerveux et sont activés par des vibrations dont la