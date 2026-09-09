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Le chef étoilé Olivier Bellin visé par une enquête pour harcèlement moral
information fournie par AFP 09/09/2026 à 18:25
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Le chef Olivier Bellin dans son restaurant L'Auberge des Glazicks le 25 janvier 2018 à Plomodiern, dans le Finistère ( AFP / FRED TANNEAU )

Le chef Olivier Bellin dans son restaurant L'Auberge des Glazicks le 25 janvier 2018 à Plomodiern, dans le Finistère ( AFP / FRED TANNEAU )

Le parquet de Quimper a ouvert une enquête pour violences et harcèlement moral dans le cadre du travail visant le chef breton doublement étoilé Olivier Bellin, a-t-il annoncé mercredi.

"Le parquet a été destinataire de plusieurs signalements émanant d’anciens salariés. L’enquête est confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie de Châteaulin", a précisé à l'AFP la procureure de Quimper, Cécile Flamet, confirmant une information du quotidien Ouest-France.

Contacté par l'AFP, M. Bellin, qui dirige l’Auberge des Glazicks, à Plomodiern (Finistère), n'a pas souhaité faire de commentaire.

Fin juillet, il avait annoncé la fermeture de son restaurant gastronomique dans la presse locale en arguant de difficultés à accueillir ses clients "après une séquence de fortes chaleurs".

Plusieurs salariés avaient ensuite témoigné dans Ouest-France, faisant état d'une ambiance délétère, à coups d’humiliations, d’insultes et de pressions répétées, ayant provoqué des démissions en série au sein de l'établissement.

"Tout était raison de se faire engueuler, rabaisser et dénigrer", a ainsi raconté une ancienne employée au quotidien régional.

"Je reste droit dans mes bottes", avait commenté M. Bellin dans le même journal, sans vouloir répondre sur le fond de l'affaire.

Âgé de 55 ans, le chef avait obtenu sa première étoile au guide Michelin en 2005, puis la deuxième en 2010, ainsi que le Gault et Millau d'or. En 2011, il avait été admis à l'association "Les grandes tables du monde" qui regroupe les meilleurs chefs de la planète.

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1 commentaire

  • 19:17

    Restons sur le harcèlement sexuel des wokistes fémino/trotskistes profiteuses de tout et de rien 40 ans après des faits non avérés

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