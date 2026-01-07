Le chef de la diplomatie iranienne se rendra jeudi au Liban

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, se rendra jeudi au Liban, accompagné d'une délégation d'hommes d'affaires, rapporte l'agence de presse Mehr.

"Nos relations avec toutes les composantes de l'État libanais sont anciennes et nous souhaitons les renforcer (...) Nous espérons renouer d'excellentes relations", a déclaré à l'agence le chef de la diplomatie iranienne.

L'Iran joue un rôle crucial au Liban en raison de son soutien au Hezbollah, dont le désarmement est exigé par l'accord de cessez-le-feu qui a mis fin en novembre 2024 au conflit armé entre Israël et le groupe armé chiite.

Le ministre libanais des Affaires étrangères Youssef Raji a décliné le mois dernier une invitation à se rendre à Téhéran, déclarant que les "conditions actuelles" ne permettaient pas une telle visite et invitant plutôt Abbas Araqchi à se rendre à Beyrouth.

(Rédaction de Dubaï, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)