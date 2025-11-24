Le chef de la diplomatie iranienne le 26 novembre à Paris

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, est attendu mercredi à Paris où il s'entretiendra notamment du programme nucléaire de Téhéran avec son homologue français Jean-Noël Barrot, a annoncé lundi le ministère français des Affaires étrangères.

"Ce sera pour nous l'occasion d'appeler l'Iran au respect de ses obligations vis-à-vis de l'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique) et à une reprise rapide de la coopération avec l'agence", précise le Quai d'Orsay.

Les autorités françaises continueront en outre "d'exiger le retour rapide en France de Cécile Kohler et Jacques Paris qui se trouvent aujourd'hui à l'ambassade de France à Téhéran".

Les deux Français ont été libérés début novembre au terme de près de trois ans et demi de détention pour "espionnage" et "subversion" en Iran.

