Le chef d'état-major du Hezbollah tué dans une frappe israélienne à Beyrouth-médias

(Actualisé avec mort du chef d'état-major du Hezbollah selon les médias israéliens)

Le chef d'état-major du Hezbollah, Ali Tabtabai, a été tué dimanche dans une frappe israélienne dans la banlieue sud de Beyrouth, ont rapporté plusieurs médias israéliens, citant des sources israéliennes.

Avant cette information, Israël a annoncé dimanche avoir mené une frappe aérienne dans le sud de Beyrouth, ciblant un haut responsable du Hezbollah, groupe libanais aligné sur l'Iran, malgré un cessez-le-feu négocié par les Etats-Unis entre les deux camps il y a un an.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait déclaré que la frappe, la première sur Beyrouth depuis des mois, visait le chef d'état-major du Hezbollah. Une source israélienne informée de la frappe et une source libanaise avaient confirmé qu'Ali Tabtabai était la cible de l'opération de Tsahal.

Les Etats-Unis ont imposé en 2016 des sanctions à l'encontre

d'Ali Tabtabai, l'identifiant comme un dirigeant clé du Hezbollah et proposant une récompense pouvant atteindre 5 millions de dollars pour toute information le concernant.

Au moins quatre personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres blessées dans la frappe israélienne, selon des sources médicales.

Le président libanais Joseph Aoun a exhorté la communauté internationale à intervenir pour mettre fin à l'offensive israélienne et empêcher une nouvelle détérioration de la situation dans la région en réaction à cette frappe.

Israël de son côté a assuré qu'il ne permettrait pas au Hezbollah de se reconstruire.

"Israël continue d'insister sur le respect intégral des accords de cessez-le-feu avec le Liban tout en prenant des mesures pour assurer notre sécurité", a déclaré à la presse la porte-parole du gouvernement israélien, Shosh Bedrosian.

"Nous ne permettrons pas au Hezbollah, organisation terroriste, de se rétablir et de reconstituer ses forces, ni de menacer Israël depuis n'importe quel point du Liban", a-t-elle ajouté.

Priée de dire si Israël avait informé les Etats-Unis avant son opération à Beyrouth, Shosh Bedrosian a déclaré qu'Israël agissait de manière indépendante.

Ces deux dernières années, Israël a tué le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, une grande partie de son haut commandement militaire et environ 5.000 de ses combattants. Israël a justifié ces frappes par la nécessité de se protéger des attaques du Hezbollah.

Israël accuse le Hezbollah de tenter de se réarmer depuis un cessez-le-feu soutenu par les Etats-Unis l'an dernier. Le groupe affirme avoir respecté les exigences visant à mettre fin à sa présence militaire dans la région frontalière proche d'Israël et à permettre le déploiement de l'armée libanaise.

(Muhammad Al Gebaly et Hatem Maher, Laila Bassam, Maya Gebeily, Jaidaa Taha, Ahmed Tolba et Alexander Cornwell; version française Nicolas Delame et Claude Chendjou)