Le chausseur Clergerie de nouveau en redressement judiciaire

L'emblématique chausseur Clergerie, symbole du savoir-faire français et en difficulté depuis des années, a de nouveau été placé en redressement judiciaire le 4 décembre, selon une annonce du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère consultée mercredi par l'AFP.

( AFP / DAMIEN MEYER )

Clergerie avait déjà été placé en redressement judiciaire en 2023, avant d'être repris la même année par une entreprise californienne, au prix de la délocalisation d'une partie de la production et de suppressions d'emplois.

L'entreprise fondée en 1981 à Romans-sur-Isère (Drôme) par Robert Clergerie, est en cessation de paiements depuis le 2 décembre, a acté le tribunal de commerce de Romans dans son jugement. L'information avait été révélée par le site spécialisé FashionNetwork.

Titan Footwear, filiale du groupe américain Titan Industries, repreneur de Clergerie, avait promis en 2023 de conserver une fabrication "minimum dans les ateliers de Romans", tout en s'adossant à une société espagnole dont "les collaborations se font en Inde, en Chine et au Maroc" pour délocaliser une partie de la production.

Mi-2023, l'entreprise ne s'était engagé à garder qu'une partie du personnel : une trentaine d'emplois (sur environ 90) pour la partie production, une douzaine (sur environ 20) pour le design et le marketing et une vingtaine (sur plus de 30) pour la commercialisation des produits.

Clergerie, qui exportait ses souliers jusqu'à Hollywood lors de son âge d'or et a habillé les pieds de Lauren Bacall à Madonna, était l'un des derniers à fabriquer en France des chaussures en cuir dans son usine, tout comme Paraboot, J.M. Weston ou Heschung.

Mais le chausseur a souffert de la conjoncture défavorable qui a frappé de plein fouet le prêt-à-porter ces dernières années.