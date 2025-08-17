 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le chancelier allemand Merz se rendra à Washington pour les discussions sur l'Ukraine, dit Berlin
information fournie par Reuters 17/08/2025 à 12:23

Le chancelier allemand Friedrich Merz se rendra à Washington lundi pour participer avec le président ukrainien Volodimir Zelensky aux discussions sur l'Ukraine, a déclaré le gouvernement allemand dimanche.

"Les discussions porteront, entre autres, sur les garanties de sécurité, les questions territoriales et le soutien continu à l'Ukraine dans sa défense contre l'agression russe. Cela inclut le maintien de la pression sur les sanctions", a précisé Berlin.

Le président ukrainien a été invité par Donald Trump à se rendre à Washington lundi en compagnie de dirigeants européens, deux jours après le sommet Trump-Poutine qui s'est conclu sans accord sur un cessez-le feu.

(Rédigé par Dave Graham, version française Kate Entringer)

Guerre en Ukraine
Défense
