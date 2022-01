Le cannabis, un outil de protection inattendu contre le Covid-19

Alors que le monde entier se lance dans la course à la vaccination face à la pandémie, que sont également peu à peu développés des traitements préventifs contre les formes graves, un nouvel élément de lutte contre le covid-19 pourrait faire son apparition. Comme le rapportent nos confrères de Slate, des scientifiques viennent de découvrir que deux composés présents dans le chanvre (l'acide cannabigérolique, connu sous le nom de CBG-A, et l'acide cannabidiolique, connu sous le nom de CBD-A) pourraient exercer un effet similaire. C'est-à-dire faire en sorte que le Covid-19 ne pénètre pas dans les cellules saines.

Ces chercheurs de l'Oregon State University (OSU) et de l'Oregon Health and Science University ont publié leurs travaux dans le Journal of Nature Products le 10 janvier dernier. Plusieurs plantes différentes ont été analysées avec l'espoir qu'elles puissent avoir une affinité avec la fameuse protéine de pointe (ou « spike ») du Covid-19 afin de la rendre inoffensive. Trèfle rouge, igname sauvage, houblon, réglisse... Rien n'arrive au niveau du chanvre en la matière. Slate explique que les acides cannabidioliques sont les plus à même de remplir cette fonction.

Des acides efficaces contre les variants ?

Si les deux acides évoqués plus haut sont naturellement très présents dans le chanvre, il ne s'agit pas de substances sous surveillance, comme le fameux

