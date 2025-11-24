 Aller au contenu principal
Le candidat séparatiste élu président de la République serbe de Bosnie
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 01:01

par Branko Filipovic et Daria Sito-Sucic

Le candidat du camp séparatiste de la République serbe de Bosnie (Republika Srpska), Sinisa Karan, a remporté l'élection présidentielle anticipée, a annoncé dimanche la commission électorale, citant les résultats préliminaires.

"Selon les résultats préliminaires, incomplets et qui ne sont pas officiels, Sinisa Karan a obtenu 50,89% des votes", a déclaré Jovan Kalaba, le président de la commission, lors d'une conférence de presse.

Branko Blanusa, le candidat du Parti démocratique serbe (SDS), le principal parti d'opposition, a obtenu 47,81% des votes, a indiqué Jovan Kalaba.

Le taux de participation était de 35,78% et la commission a annoncé ces résultats après dépouillement de 92,87% des bulletins.

Le mandat présidentiel de Sinisa Karan durera moins d'un an, des élections étant prévues en octobre prochain.

Cette élection présidentielle anticipée a été convoquée après que Milorad Dodik, chef de file du camp séparatiste et président de la République serbe de Bosnie, a été démis de ses fonctions et interdit d'exercer toute activité politique pendant six ans.

Sinisa Karan, jusqu'alors ministre du développement scientifique et technologique, s'est engagé à poursuivre les politiques de Milorad Dodik "avec encore plus de force".

"Comme toujours lorsque les temps sont durs, les Serbes ont gagné", a dit Sinisa Karan après que Milorad Dodik a annoncé sa victoire dans les locaux de l'Alliance des sociaux-démocrates indépendants (SNSD) à Banja Luka.

(ersion française Camille Raynaud)

