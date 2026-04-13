Le candidat au poste de directeur de la Fed, M. Warsh, franchit un obstacle en vue de son audition au Sénat, selon CNBC

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Le candidat à laprésidence de la Réserve fédérale , Kevin Warsh , a soumis les documents requis au Sénat américain, ce qui le rapproche d'une audition devant la chambre et de son installation éventuelle en tant que successeur de Jerome Powell, a rapporté CNBC lundi, citant deux sources familières avec le dossier. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information, et les déclarations financières de M. Warsh n'avaient pas encore été publiées sur le site de l'Office of Government Ethics des États-Unis lundi en fin de journée.

Un porte-parole de la commission bancaire du Sénat, qui exige généralement que les déclarations financières d'un candidat soient en main avant de programmer une audition, s'est refusé à tout commentaire.

La commission exige également que les candidats remplissent un questionnaire, mais il lui est arrivé de programmer une audition sans avoir en main cette partie de la paperasse. Ses règles exigent un préavis de cinq jours ouvrables pour programmer une audition, ce qui fait de la semaine prochaine la date la plus proche possible pour la comparution de M. Warsh devant la commission.

Même une fois l'audition programmée, on ne sait pas très bien dans quel délai M. Warsh pourrait être confirmé par l'ensemble du Sénat.

Un législateur républicain important s'est engagé à bloquer la confirmation de M. Warsh jusqu'à la conclusion de l'enquête du ministère de la justice sur M. Powell pour sa supervision des rénovations du siège de la Fed à Washington, D.C. Il y a peu d'indications de progrès jusqu'à présent sur cette question.

Bien qu'un juge fédéral ait annulé les citations à comparaître du ministère de la Justice, estimant que l'enquête était une tentative à peine déguisée de faire pression sur M. Powell pour qu'il baisse les taux d'intérêt ou qu'il démissionne, le ministère a déclaré qu'il ferait appel de cette décision.

Le mandat de M. Powell à la tête de la Fed s'achève le 15 mai, et il a déclaré qu'il continuerait à assumer le rôle "pro tem" si M. Warsh n'était pas confirmé et en place d'ici là.