 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Canada et les cinq pays nordiques s'entendent pour développer leur industrie de défense
information fournie par Reuters 15/03/2026 à 12:13

Le Canada et cinq pays du nord de l'Europe ont annoncé dimanche un accord en vue d'une coopération plus étroite pour développer leur industrie de défense au service de leur sécurité collective.

Réunis à Oslo, les dirigeants de ces six pays se sont aussi engagés à poursuivre leur aide économique, civile, militaire et humanitaire à l'Ukraine, est-il écrit dans une déclaration commune signée par la Norvège, la Suède, le Danemark, la Finlande, l'Islande et le Canada.

(Gwladys Fouche et Terje Solsvik, version française Bertrand Boucey)

Guerre en Ukraine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank