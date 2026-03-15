Le Canada et les cinq pays nordiques s'entendent pour développer leur industrie de défense

Le Canada et cinq pays du nord de l'Europe ont annoncé dimanche un accord en vue d'une coopération plus étroite pour développer leur industrie de défense au service de leur sécurité collective.

Réunis à Oslo, les dirigeants de ces six pays se sont aussi engagés à poursuivre leur aide économique, civile, militaire et humanitaire à l'Ukraine, est-il écrit dans une déclaration commune signée par la Norvège, la Suède, le Danemark, la Finlande, l'Islande et le Canada.

(Gwladys Fouche et Terje Solsvik, version française Bertrand Boucey)